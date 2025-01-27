“سلام علينا بما صبرنا”.. كلمات قوية لفتاة من غزة مع أولى لحظات عودتها إلى الشمال (شاهد)

“موطني يا حبيبي اليوم هو يوم المنى”

مع بدء عودة آلاف النازحين من جنوب ووسط قطاع غزة إلى شماله، التقت الجزيرة مباشر إحدى الفتيات العائدات عبر شارع الرشيد سيرًا على الأقدام.

ودار هذا الحوار بين مراسل الجزيرة مباشر والفتاة:

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المراسل: وين رايحة؟

الفتاة: على غزة الشجاعية.

المراسل: أنت بدك ترجعي على الشجاعية؟

الفتاة: أكيد حتى لو مدمرة، حتى أيش بتكون بتظل أرضنا وبلادنا.

المراسل: هل كنت تنتظرين هذه اللحظة؟

الفتاة: أكيد، وأخاطب المحتل وأقول له: كيف ظننت أن تهزم شعبا كشعبنا وغزاة كغزاتنا؟ يا محتل الأرض لنا والتاريخ لنا والجذور لنا، فمن أنت؟

“سلام علينا بما صبرنا”

وتابعت الفتاة بفرحة وحماسة: سلامٌ علينا بما صبرنا، نعم، نحن الغزيون، نحن الذين تألمنا وتحسرنا، نحن الذين انقطعت قلوبنا ولكن أنارت بصيرتنا. الله أكبر والعزة لله، موطني يا حبيبي اليوم هو يوم المنى.

واستطردت: اليوم عادت لي الروح التي ظننت أني فقدتها، اليوم عادت لي الروح، اليوم نحن عائدون إلى ديارنا المدمرة الجميلة.

وزادت: نذكر المحتل ونقول له مرّ شارون، ومرّ شامير، ومرّ ديفيد، ومرّ بنيامين.

وختمت: موطني إنا نراك في أعيننا جنة يطيب بها مر الحياة. رحم الله شهداءنا وشفى الله جرحانا.

وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، بعد أن هجّرهم جيش الاحتلال قسرًا من منازلهم جراء الحرب.

ومساء الأحد، أعلنت قطر تفاهمات جديدة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل تتم بموجبها عودة نازحي قطاع غزة بدءًا من صباح الاثنين، مقابل تسليم الأسيرة أربيل يهود وآخرين خلال الأيام المقبلة.