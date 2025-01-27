شاهد: كيف استقبلت كتائب القسام النازحين العائدين إلى شمال غزة

وسط فرحة غامرة استقبل العشرات من مقاتلي كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- حشود النازحين القادمين من جنوب ووسط قطاع غزة إلى شماله.

وفوق الحواجز الإسمنتية التي أقامها الاحتلال الإسرائيلي لمنع الفلسطينيين من العودة إلى الشمال، وقف رجال القسام لاستقبال النازحين العائدين.

استقبل القسام النازحين أمام السواتر الأسمنتية التي أقامها جيش الاحتلال مقابل نتساريم pic.twitter.com/NitsDkrx1w — د. هاني الدالي #غزة 🇵🇸 (@DrHaniAlDali) January 27, 2025

لقاء العائدين

وعبّر العائدون عن فرحتهم وفخرهم بمقاومي القسام عبر الدعاء لهم “الله يحميكم يا شباب، الله ينصركم”، مرددين هتاف “تحية لكتائب عز الدين”.

وأظهرت مقاطع مصورة، مقاتلي القسام وهم يصطفون لمصافحة العائدين وسط حفاوة بالغة وفرحة عارمة من الجميع.

وانتشرت أيضًا صور للافتات ترحب بعودة النازحين وتثمّن صمودهم وصبرهم، كما تفاعلت المنصات العربية مع لقطات استقبال رجال المقاومة للنازحين العائدين إلى شمال غزة.

أُحدثكم من شمال غزة، ننتظركم يا أهالينا وأحبابنا وأصدقائنا الذين تقفون خلف حاجز نتساريم، تحملون معكم وجع النزوح والتشرد والمعاناة، متشبثين بحقكم في العودة إلى منازلكم التي دمرها الاحتلال. نحن في انتظاركم خلف هذا حاجز تتجسد أقسى مشاهد المعاناة الإنسانية. مشاهد عائلات بلا مأوى،… pic.twitter.com/NPAhaasD0a — الحـكـيم (@Hakeam_ps) January 26, 2025

وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، بعد أن هجّرهم جيش الاحتلال قسرًا من منازلهم جراء الحرب.

ومساء الأحد، أعلنت قطر تفاهمات جديدة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل تتم بموجبها عودة نازحي قطاع غزة بدءًا من صباح الاثنين، مقابل تسليم الأسيرة أربيل يهود وآخرين خلال الأيام المقبلة.