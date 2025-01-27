سياسة|قطاع غزة

شاهد: كيف استقبلت كتائب القسام النازحين العائدين إلى شمال غزة

من فوق حواجز الاحتلال

مدة الفيديو 01 دقيقة 17 ثانية 01:17
27/1/2025-|آخر تحديث: 27/1/202512:25 PM (توقيت مكة)

وسط فرحة غامرة استقبل العشرات من مقاتلي كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- حشود النازحين القادمين من جنوب ووسط قطاع غزة إلى شماله.

وفوق الحواجز الإسمنتية التي أقامها الاحتلال الإسرائيلي لمنع الفلسطينيين من العودة إلى الشمال، وقف رجال القسام لاستقبال النازحين العائدين.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

لقاء العائدين

وعبّر العائدون عن فرحتهم وفخرهم بمقاومي القسام عبر الدعاء لهم “الله يحميكم يا شباب، الله ينصركم”، مرددين هتاف “تحية لكتائب عز الدين”.

وأظهرت مقاطع مصورة، مقاتلي القسام وهم يصطفون لمصافحة العائدين وسط حفاوة بالغة وفرحة عارمة من الجميع.

وانتشرت أيضًا صور للافتات ترحب بعودة النازحين وتثمّن صمودهم وصبرهم، كما تفاعلت المنصات العربية مع لقطات استقبال رجال المقاومة للنازحين العائدين إلى شمال غزة.

وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، بعد أن هجّرهم جيش الاحتلال قسرًا من منازلهم جراء الحرب.

ومساء الأحد، أعلنت قطر تفاهمات جديدة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل تتم بموجبها عودة نازحي قطاع غزة بدءًا من صباح الاثنين، مقابل تسليم الأسيرة أربيل يهود وآخرين خلال الأيام المقبلة.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان