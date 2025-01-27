شاهد: مبادرات شبابية لمساندة العائدين إلى شمال غزة

في ظل العودة الجماعية للنازحين إلى شمال قطاع غزة، أطلقت “جمعية العودة الصحية والمجتمعية” مبادرة تهدف إلى حماية الأطفال أثناء الرحلة الطويلة سيرًا على الأقدام، من خلال تزويدهم بأساور تعريفية تحمل أسماءهم وأرقام التواصل مع ذويهم.

وأوضحت سعاد بكر، منسقة الحماية في الجمعية، أن هذه الخطوة جاءت تحسبًا لفقدان الأطفال وسط الحشود الكبيرة، مشيرةً إلى أن النازحين يعيشون “عرسًا وطنيًّا” مع هذه العودة، لكنهم بحاجة إلى توعية بأخطار المخلفات الحربية التي قد تعترض طريقهم إلى منازلهم المدمرة.

خدمات صحية وإغاثية

وإلى جانب حماية الأطفال، وفّرت الجمعية نقطة صحية متنقلة لتقديم المساعدة الطبية للنازحين، الذين قطعوا مسافات طويلة سيرًا على الأقدام للوصول إلى شمال القطاع.

وأشارت بكر إلى أن المبادرة جاءت استجابةً للاحتياجات الماسة للعائدين، مضيفةً “نحرص على تقديم الخدمات الصحية والوعي بالمخاطر لضمان عودة آمنة للجميع”.

تخفيف مشاق الرحلة

وفي مشهد آخر مليء بالإنسانية، وقف متطوعون لتوزيع البسكويت على الأطفال النازحين، في محاولة للتخفيف عنهم بعد مشقة النزوح والعودة إلى الشمال.

وأوضحت الفرق العاملة في المبادرة أن هناك عائلات لم تتمكن من حمل الطعام معها خلال هذه الرحلة، مما استدعى توفير وجبات خفيفة للأطفال لمساعدتهم على تحمل المسافات الطويلة.

فرن متنقل

وضمن جهود دعم النازحين، أقام شبان فلسطينيون فرنًا متنقلًا على شارع الرشيد، يُعدون فيه الفطائر ويوزعونها مجانًا على العائدين.

وقال محمد أبو العون، أحد القائمين على المبادرة، للجزيرة مباشر “نحن هنا منذ 3 أيام، نعمل ليلًا ونهارًا لإعداد الطعام للناس الذين يعودون إلى منازلهم المدمرة”. وأضاف “البعض لم يحضر طعامًا معه، ونحن نقف معهم ونساندهم في هذه الرحلة الطويلة”.

تكاتف شعبي

وتعكس هذه المبادرات روح التكاتف الفلسطيني رغم ظروف الحرب المستمرة منذ أكثر من 15 شهرًا، حيث يجسد الشبان الفلسطينيون مثالًا حيًّا للصمود والتعاون في مواجهة التحديات.

ورغم الدمار والمعاناة، فإن النازحين العائدين يجدون في هذه المبادرات يدًا تمتد لمساندتهم، ليؤكدوا مجددًا أن الشعب الفلسطيني ما زال صامدًا ومتكاتفًا، حتى في أصعب الظروف.

وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، بعد أن هجّرهم جيش الاحتلال قسرًا من منازلهم جراء الحرب.

ومساء الأحد، أعلنت قطر تفاهمات جديدة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل تتم بموجبها عودة نازحي قطاع غزة بدءًا من صباح الاثنين، مقابل تسليم الأسيرة أربيل يهود وآخرين خلال الأيام المقبلة.