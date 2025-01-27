صور جوية توثق عودة الآلاف من النازحين إلى شمال قطاع غزة (شاهد)

وثّقت صور جوية، بثتها الجزيرة مباشر، مشاهد مهيبة لعودة الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، بعد شهور من التهجير بسبب العدوان الإسرائيلي.

وأظهرت الصور طوابير طويلة من العائلات العائدة سيرًا على الأقدام والمركبات، رغم الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم والبنية التحتية.

وتأتي هذه العودة وسط تحديات إنسانية كبيرة، حيث يعاني العائدون من نقص حاد في الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.

وفي المقابل، اعتبر مراقبون أن هذه المشاهد تجسد صمود الشعب الفلسطيني، وتؤكد رفضه لمحاولات التهجير القسري. وتواصل الجهود الدولية والإغاثية السعي لتقديم الدعم العاجل للعائدين.

ومساء الأحد، أعلنت قطر تفاهمات جديدة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل تتم بموجبها عودة نازحي قطاع غزة بدءًا من صباح الاثنين، مقابل تسليم الأسيرة أربيل يهود وآخرين خلال الأيام المقبلة.

وصباح اليوم، بدأ النازحون الفلسطينيون بجنوب قطاع غزة العودة شمالا، في اليوم التاسع من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، الذي بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتستمر المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوما، وتشمل تبادلًا للأسرى ودخول مساعدات إنسانية وعودة النازحين، كما يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.