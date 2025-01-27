طولكرم.. الاحتلال يغتال مقاومَين من القسام بقصف مركبة قرب مخيم نور شمس (فيديو)

استُشهد مقاومان فلسطينيان، وأصيب 3 آخرون، ظهر اليوم الاثنين، بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة عند مدخل مخيم نور شمس شرق طولكرم شمال غربي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم. وفي هذا السياق، قالت سرايا القدس -كتيبة طولكرم “تمكن مقاتلونا في سرية مخيم طولكرم من اكتشاف قوة صهيونية خاصة في محور الربايعة وإمطارها بزخات كثيفة من الرصاص المباشر”.

استهداف مركبة قرب نور شمس

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول شهيدين و3 مصابين بجروح بين طفيفة ومتوسطة، إلى مستشفى طولكرم الحكومي، جراء قصف الاحتلال مركبة عند مدخل مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وقصفت طائرة مسيّرة المركبة أثناء مرورها عبر شارع نابلس عند مدخل المخيم؛ مما أدى إلى اشتعال النيران فيها واستشهاد أو إصابة من كانوا فيها. وعلى الفور، هُرعت مركبات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان.

حماس تنعى الشهيدين

من جانبها نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيدين “القائد القسامي إيهاب أبو عطيوي والمجاهد رامز ضميري”، وقالت في بيان اليوم الاثنين إن عملية الاغتيال في طولكرم “محاولة بائسة لتصفية المقاومة وعلى كل الفلسطينيين التصدي لجرائم الاحتلال وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها”.

وأكدت حماس أن دماء الشهيدين “لن تذهب سدى”، وأن عملية الاغتيال تأتي بالتزامن مع تكثيف الاحتلال عملياته في محافظات الضفة.

ودعت حماس جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى مزيد من الاشتباك وتصعيد مقاومة الاحتلال ومستوطنيه ضمن معركة طوفان الأقصى.