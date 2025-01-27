لحظات العناق وجمع الشمل.. فرحة لقاء العائدين بعائلاتهم في شمال غزة (شاهد)

تجوّلت كاميرا الجزيرة مباشر بين النازحين العائدين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال، ورصدت لحظات لقاء عائلات أهل غزة بعضها ببعض واجتماع شملها.

ورغم المشقة والآلام فإن العائدين فرحوا بعودتهم إلى ديارهم بعد التهجير والنزوح الذي امتدّ أكثر من عام.

“أكبر انتصار”

وفي شارع الرشيد على شاطئ بحر غزة، أكد العائدون أن رجوعهم إلى شمالي قطاع غزة هو “أكبر انتصار” في هذه الحرب التي امتدت على مدار 471 يوما، “وهو انتصار لدماء الشهداء والمصابين”.

وأوضح النازحون للجزيرة مباشر أنهم عائدون رغم معرفتهم المسبقة بهدم منازلهم، لكنهم أكدوا أنهم لن يبرحوا ركام منازلهم وسيقيمون فوق ركامها.

لحظات العناق

وتظهر لحظات لقاء العائلات بعضها ببعضها مدى الشوق وطول الانتظار الذي عاشوه للوصول إلى لحظة العناق واللقاء بعدما أجبرهم الاحتلال خلال حربه المدمّرة على التباعد من خلال التهجير بقوة النار.

وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، بعد أن هجّرهم جيش الاحتلال قسرًا من منازلهم جراء الحرب.

ومساء الأحد، أعلنت قطر تفاهمات جديدة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل تتم بموجبها عودة نازحي قطاع غزة بدءًا من صباح الاثنين، مقابل تسليم الأسيرة أربيل يهود وآخرين خلال الأيام المقبلة.