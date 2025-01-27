مشاهد عودة الفلسطينيين تصدم مستوطني غلاف غزة

أعرب مستوطنو ما يُسمى “غلاف غزة” عن قلقهم العميق إزاء عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، في وقت بدأ فيه عشرات الآلاف من النازحين في جنوب ووسط القطاع بالعودة إلى ديارهم في محافظتي غزة والشمال.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن منتدى “غلاف إسرائيل“، وهو تجمع لمستوطني المناطق المحيطة بقطاع غزة، انتقد بشدة قرار السلطات الإسرائيلية السماح بعودة الفلسطينيين، معتبرًا إياه “تنازلًا مؤلمًا” عما وصفه بـ”إنجازات تحققت بدماء الجنود”.

وأضافت الصحيفة أن المستوطنين يشعرون بـ”قلق عميق وانعدام اليقين” حيال قدرة إسرائيل على مواجهة ما وصفوه بـ”التهديدات المتزايدة من حماس“.

وفي هذا السياق، طالب المنتدى الاستيطاني بوضع “خطة عمل واضحة” لحماية المستوطنين، مشددًا على رفضه لما سمّاه “الشعارات الفارغة” والدعوة إلى اتخاذ “خطوات دفاعية وهجومية حقيقية”.

والاثنين، بدأ عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين بالعودة من جنوب ووسط القطاع إلى محافظتي غزة والشمال عبر محور “نتساريم”، مستخدمين شارعي الرشيد الساحلي للمشاة وصلاح الدين للمركبات، بعد خضوعهم لتفتيش أمني.

يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت قرارًا بإخلاء جميع المستوطنات المجاورة لقطاع غزة، التي يبلغ عددها 25 مستوطنة، عقب عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفقًا لهذا القرار الصادر ضمن أنظمة الطوارئ، تم إخلاء جميع المناطق الواقعة حتى 7 كيلومترات من حدود قطاع غزة، وشمل إخلاء 65 ألف شخص.

ويرفض أغلبية المستوطنين العودة إلى بيوتهم في غلاف غزة، وما زالوا يقيمون في فنادق على حساب الحكومة الإسرائيلية في مناطق أخرى من البلاد.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد قالت إن تكلفة إقامة عائلة من 6 أشخاص في غرفة فندق وصلت إلى نحو 45 ألف شيكل (12 ألف دولار) شهريًّا، بينما العائلة التي لديها طفلان حصلت على مخصصات بقيمة 18 ألف شيكل (4800 دولار) شهريًّا إذا لم تكن مقيمة في فندق.

وحاولت الحكومة الإسرائيلية كثيرًا إعادة الحياة إلى مستوطنات غلاف غزة وشمال إسرائيل على الحدود اللبنانية، إلا أنها لم تنجح حتى الآن.