مصر تعلن موقفها من دعوة ترامب إلى نقل الفلسطينيين في قطاع غزة خارج أرضهم

رفضت مصر، مساء الأحد، أي تهجير قسري لفلسطينيين، وذلك بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالب فيه الأردن ومصر باستقبال فلسطينيين من غزة.

وفي وقت سابق الأحد، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رفض بلاده أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، مشددا على أن “حل القضية الفلسطينية في فلسطين، والأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين”.

وكان ترامب قد دعا إلى تهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، بحجة عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.

وشدد بيان لوزارة الخارجية المصرية على “استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه”.

وأكد البيان أن القاهرة “ترفض أي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها”.

وفي هذا السياق، دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967″.

وأعاد بيان الخارجية المصرية التأكيد على “تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية”.

ولفت البيان إلى أن “القضية الفلسطينية تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط وأن التأخر في تسويتها وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة”.

سفارة مصر بواشنطن تؤكد رفض تهجير فلسطينيين

في هذا السياق، جددت سفارة مصر في واشنطن، تأكيد رفض القاهرة تهجير فلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.

وفي منشور عبر فيسبوك، اقتبست السفارة عنوان مقال للسفير المصري بواشنطن معتز زهران، نُشر بصحيفة ذا هيل الأمريكية في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت السفارة “لا يمكن أن تكون مصر جزءا من أي حل يتضمن نقل الفلسطينيين إلى سيناء. مقال رأي بقلم السفير معتز زهران نُشر في صحيفة ذا هيل”.

واكتفت السفارة بهذا العنوان في منشورها، الذي أرفقته برابط للمقال في الموقع الإلكتروني للصحيفة.

“Egypt cannot be part of any solution involving the transfer of Palestinians into Sinai” an op-ed by @MotazZahran published in @TheHillOpinion https://t.co/EMrsBbE4Wh — Embassy of Egypt USA (@EgyptEmbassyUSA) January 26, 2025

ونُشر مقال السفير زهران في اليوم الـ13 من حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على الفلسطينيين بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وآنذاك كتب زهران، في مقاله “هناك أصوات تدعو مصر إلى فتح حدودها، والسماح للاجئين الفلسطينيين بالبحث عن ملاذ آمن في سيناء“.

وأردف “موقف مصر واضح: لا يمكن أن تكون جزءا من أي حل يتضمن نقل الفلسطينيين إلى سيناء”.

وشدد زهران على أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى نكبة ثانية، وهي مأساة لا يمكن تصورها لشعب صامد (الفلسطينيين) لديه رابطة لا تنفصم مع أرض أجداده.

حماس تثمن رفض مصر والأردن تهجير الفلسطينيين

بدورها، ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “الموقف الأصيل لمصر والأردن، الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني أو تشجيع نقله أو اقتلاعه من أرضه تحت أي ذريعةٍ أو مبرر”.

وفي بيان للحركة، قالت حماس “في الوقت الذي نؤكد فيه على تمسّك شعبنا الفلسطيني بأرضه ورفض النزوح والترحيل، فإننا ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التأكيد على رفضهما القاطع لكافة أشكال التهجير لشعبنا الفلسطيني، وإلى دعم حقوقه الوطنية في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.