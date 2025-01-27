نازح يجهش بالبكاء ويعانق المراسل وآخر يقفز فرحا.. مشاهد مؤثرة للعائدين إلى شمال غزة (فيديو)

لم يملك شاب فلسطيني نازح عائد إلى شمال قطاع غزة نفسه حين التقى أحد الصحفيين، فانهمر في بكاء شديد.

أظهر مقطع مصور مجموعة من الشباب العائدين إلى شمال غزة اليوم الاثنين وهم يركضون عبر شارع الرشيد.

“رايحين على الدار.. على بيت حانون”

وقال أحدهم وهو يقفز فرحًا والابتسامة تكلل وجهه “رايحين على الدار على بيت حانون، استنيت كثير على البحر في الصقعة، وتحت طخ الاحتلال”.

وارتمى شاب آخر في أحضان المراسل وأجهش في البكاء قائلًا “أحلى يوم في حياتي، شفت أهلي وحبايبي ربعي وأولاد عمي حبايبي، هذه دموع الفرحة، رحم الله الشهداء”.

وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، بعد أن هجّرهم جيش الاحتلال قسرًا من منازلهم جراء الحرب.

ومساء الأحد، أعلنت قطر تفاهمات جديدة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل تتم بموجبها عودة نازحي قطاع غزة بدءًا من صباح الاثنين، مقابل تسليم الأسيرة أربيل يهود وآخرين خلال الأيام المقبلة.