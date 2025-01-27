نعيم قاسم: على إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان ولن نقبل تمديد مهلة الستين يوما (فيديو)

أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الاثنين، أن الحزب لن يقبل أي مبررات لتمديد الفترة المحددة لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومساء الأحد، أعلن البيت الأبيض تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 من فبراير/شباط المقبل، وبدء محادثات بوساطة أمريكية بشأن إعادة اللبنانيين الذين أسرهم الجيش الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 27 من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ وقف لإطلاق النار أنهى قصفًا متبادلًا بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد بدأ في الثامن من أكتوبر 2023، وتحوَّل إلى حرب واسعة في 23 من سبتمبر/أيلول الماضي.

لكن قوات الاحتلال تواصل تمركزها في قرى لبنانية، وتمنع بنيرانها النازحين من العودة إليها، في خرق صريح للاتفاق الذي ترعاه الولايات المتحدة وفرنسا.

وفي خطاب متلفز، قال قاسم “نحن أمام احتلال يعتدي ويرفض الانسحاب، والمقاومة لها الحق في أن تتصرف بما تراه مناسبًا بشأن طبيعة المواجهة وشكلها”.

وأضاف “المقاومة خيار سياسي ووطني وإنساني لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض المحتلة”، مؤكدًا أن “على إسرائيل الانسحاب بعد مرور الـ60 يومًا”، وأنهم (حزب الله) لن يقبلوا أي مبرر لتمديد المهلة.

وتابع قاسم “الخرق الإسرائيلي الدائم لاتفاق وقف إطلاق النار يؤكد حاجة لبنان إلى المقاومة لمواجهة العدو”.

أبرز ما جاء في خطاب الأمين العام لحزب الله