“نفسنا نشوف الشمال ونشم ريحته”.. طفلة حافية تحمل أختها على ظهرها في طريق العودة (شاهد)

وسط حشود النازحين العائدين من وسط وجنوب قطاع غزة إلى شماله، حملت هذه الطفلة شقيقتها على ظهرها ومشت بها حافية القدمين.

الطفلة الغزّية فاطمة دار بينها وبين المراسل هذا الحوار:

المراسل: حاملة أختك الصغيرة وين مروحة؟

فاطمة: على الشمال.

المراسل: شايفك حافية.

فاطمة: فيش صنادل.

المراسل: بتحبي أختك عشان هيك حملتيها؟

فاطمة: نعم.

“نفسنا نشوف الشمال ونشم ريحته”

وإلى جوار فاطمة، كانت تسير طفلتان سألهما المراسل “أيش نفسك؟”، فردّت إحداهما “نشوف غزة وبيت لاهيا”.

وقالت الأخرى بكلمات تفوق عمرها الصغير “نفسنا نشوف الشمال ونشم ريحته”.

وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، بعد أن هجّرهم جيش الاحتلال قسرًا من منازلهم جراء الحرب.

ومساء الأحد، أعلنت قطر تفاهمات جديدة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل تتم بموجبها عودة نازحي قطاع غزة بدءًا من صباح الاثنين، مقابل تسليم الأسيرة أربيل يهود وآخرين خلال الأيام المقبلة.