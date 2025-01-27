وزير العمل اللبناني للجزيرة مباشر: إسرائيل ستنسحب من الجنوب رغما عنها (فيديو)

قال مصطفى بيرم وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية للجزيرة مباشر إن عدم انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب بعد مهلة الـ60 يوما يعني للشعب هناك أن مقاومته هي التي تحميه.

وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية، يوم الأحد، مع “المسائية” على الجزيرة مباشر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالانسحاب من جنوبي لبنان وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال المسؤول اللبناني إن التصرف الإسرائيلي يضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم، مؤكدا التزام لبنان بالقرارات الدولية ما التزم بها الطرف الإسرائيلي.

وشدد الوزير اللبناني على أن بلاده لن تسمح ببقاء جندي واحد من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أرضها.

من جهة أخرى نفى مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية صحة أخبار عن إبلاغ إسرائيل لبنان عن بقائها في 5 نقاط حدودية مدة 15 يوما بعد نهاية الاتفاق.

مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية : لا صحة للأخبار عن إبلاغ إسرائيل لبنان عن بقائها في خمس نقاط حدودية ١٥ يوماً — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 26, 2025

بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتعمدة على المدنيين اللبنانيين الذين كانوا عائدين إلى قراهم المحتلة وفقًا للمهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت الوزارة في بيان أنه في الوقت الذي التزم فيه لبنان بالاتفاق “التزامًا كاملا”، تهرب “الطرف الآخر المعني أيضا بتنفيذه من الوفاء بتعهداته، لا سيما لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة”.

ودعت الوزارة “الدول الراعية للاتفاق، وكافة الأطراف الدولية المعنية بالاستقرار والهدوء في جنوب لبنان إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين”.

كما طالبت بالضغط على إسرائيل من أجل إلزامها “بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق، والانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، لكي تتمكن القوات المسلحة اللبنانية من استكمال بسط سلطتها على الأراضي اللبنانية الجنوبية وفقًا لمندرجات قرار مجلس الأمن 1701”.

1-تدين وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتعمدة التي طالت المدنيين اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى قراهم المحتلة وفقاً للمهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي التزم به لبنان التزاماً كاملا”، — mofa lebanon1 (@mofalebanon1) January 26, 2025

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.

وينص الاتفاق على سحب الجيش الإسرائيلي قواته من جنوب لبنان خلال 60 يوما، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).

وبموجب الاتفاق يجب على حزب الله سحب مقاتليه وتجهيزاته والتراجع إلى شمال نهر الليطاني، الذي يبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود، وأن يقوم بتفكيك أي بنية تحتية عسكرية له في الجنوب.