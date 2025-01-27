وفد من حماس في القاهرة ومسؤول يكشف تفاصيل عن الدفعة الجديدة من الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن وفدًا قياديًّا من الحركة وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين.

وذكرت الحركة في بيان أن الوفد برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي، ويضم المجلس القيادي ووفد الحركة للتفاوض خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله ومحمد نصر وغازي حمد.

وأوضح البيان أنه من المقرر أن يلتقي الوفد بالقيادة المصرية، وسيبحث “تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بمراحله الثلاث”.

وأشار إلى أن الوفد سيلتقي “الأسرى المحررين الذين أُطلق سراحهم السبت الماضي”.

من جهة أخرى، قال مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في الحركة ناهد الفاخوري “من المتوقع في نهاية الأسبوع الحالي، وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، الإفراج عن قرابة 30 أسيرًا مؤبدًا، و20 أسيرًا من الأحكام العليا، و60 أسيرًا من الأطفال دون التاسعة عشرة من العمر”.

ومساء الأحد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان “في إطار الجهود المستمرة التي يقودها الوسطاء، تم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين يقضي بأن تقوم حركة حماس بتسليم الرهينة أربيل يهود واثنين من الرهائن قبل يوم الجمعة القادم، كما ستقوم حماس بتسليم 3 رهائن إضافيين يوم السبت (المقبل) وفقًا للاتفاق، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق”.

وأضاف أنه في المقابل، تسمح إسرائيل “بعودة المواطنين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع”، وهو ما جرى صباح اليوم الاثنين.

كما ينص الاتفاق على أن تسلّم إسرائيل “قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 كل يوم أحد في المرحلة الأولى”.