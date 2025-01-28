الأزهر يرد على مخططات التهجير: غزة ستظل فلسطينية عربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

“لن تنجح المخططات الصهيونية في تغيير هذه الحقيقة”

أكد الأزهر الشريف، رفضه القاطع لجميع مخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرًا أن هذه المحاولات تمثِّل تعديًا صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني وقدراته.

ووصف الأزهر هذه المخططات، في بيان نشره مساء الاثنين، بأنها “محاولة بائسة وظالمة” لتمكين الاحتلال الإسرائيلي من فرض سيطرته على الأرض الفلسطينية، خاصة بعد فشل الاحتلال على مدار 15 شهرًا ارتكب فيها جرائم “ليس لها مثيل في التاريخ الحديث”.

غزة ستظل أرضا فلسطينية عربية

وأشار الأزهر إلى أن غزة ستظل أرضًا فلسطينية عربية، ولن تنجح “المخططات الصهيونية” في تغيير هذه الحقيقة.

وقال الأزهر “غزة ستظل فلسطينية عربية -بإذن الله- إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، رغم المخططات البائسة التي تقف خلفها دول لطالما تغنَّت زورًا وبهتانًا بشعارات حقوق الإنسان”.

وأضاف البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى “تزييف التاريخ وسلب الأرض من خلال القتل والتخريب والمجازر التي استمرت لأكثر من خمسة عشر شهرًا”.

تواطؤ عالمي غير مسبوق

وانتقد الأزهر التواطؤ العالمي غير المسبوق مع هذه المخططات، معتبرًا أن هذا الدعم يمثل انحيازًا ضد القيم الإنسانية والعدالة.

وأشاد الأزهر بصمود الفلسطينيين وثباتهم في وجه الاحتلال وأطماعه، داعيًا الفلسطينيين إلى التمسك بأرضهم وقضيتهم العادلة، كما أكد أن القضية الفلسطينية ستظل قضية “شرفاء العالم”.

ويأتي بيان الأزهر بعد تصريحات دعا فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استقبال مصر والأردن لفلسطينيين، وهو ما قوبل بترحيب إسرائيلي وبرفض مصري وأردني.