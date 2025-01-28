الاحتلال توعده بالقتل.. الأسير المحرر رائف الفرّا يتحدث عن وفاء السنوار بوعده للأسرى (فيديو)

قال الأسير الفلسطيني المحرر رائف الفرّا إن صفقة تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي أثبتت أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة الشهيد يحيى السنوار قد “أوفى بوعده للأسرى وزيادة”.

وأضاف الفرّا الذي أُفرج عنه، السبت الماضي، ضمن الدفعة الثانية لصفقة تبادل الأسرى أنه تعرَّض للتهديد من ضباط الاحتلال قبل الإفراج عنه، وتابع “قال لي ضابط إسرائيلي إنني قتلت الكثير من الإسرائيليين، وسيتم قتلي والوصول إليَّ في أي مكان”.

ورفض الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الفرّا في تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في صفقة “وفاء الأحرار” عام 2011، لكنه اضطر إلى الإفراج عنه في الصفقة الحالية.

وروى الفرّا أنه تقمص شخصية شقيقه الأصم عندما اعتقله جيش الاحتلال عام 2004، ونجح في بداية الأمر في تضليلهم لكنهم كشفوا حيلته في النهاية، مبيّنًا أنه سُجن بتهمة المسؤولية عن تفجير حاجز محفوظة العسكري وسط قطاع غزة.

وحُكم على الفرّا بالسجن 6 مؤبدات، وزادت 20 عامًا بسبب تفاخره بإنجازات المقاومة خلال جلسة محاكمته.

وتحدَّث الفرّا عن معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدًا أن الاحتلال تعمَّد التنكيل بالأسرى المتوقع الإفراج عنهم، إذ تعرَّضوا للضرب الشديد منذ الأسبوع الماضي، كما تعمَّد الاحتلال فرض عقوبات قاسية عليه قبل الإفراج، فضلًا عن تهديده بالقتل من أحد الضباط.