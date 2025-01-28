الجزيرة مباشر ترصد مشاهد هياكل عظمية لجثث مجهولة تملأ منطقة محور نتساريم وسط غزة (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر هياكل عظمية لجثث شهداء مجهولي الهوية، قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم، الذي كان يفصل شمال قطاع غزة عن مناطق الوسط والجنوب.

وبمجرد سماح الاحتلال الإسرائيلي للنازحين بالعودة إلى غزة وشمالها عبر المحور بالسيارات من شارع صلاح الدين شرقًا، وسيرًا على الأقدام من شارع الرشيد غربًا، فوجئ العائدون بعشرات الهياكل العظمية والجثث المجهولة الهوية.

وكانت تلك الهياكل العظمية متقاربة وملقاة على رمال شاطئ البحر، ويظهر بالمعاينة الأولية أن الجثث تُركت للتحلل والنهش من الكلاب الضالة.

بعض تلك الجثث تحللت بشكل كامل ولم يتبق منها إلا الهيكل العظمي وما علق به من ملابس أصحابها الذين ارتدوها قبل مقتلهم، بينما تعرضت أجزاء من جثث أخرى للتحلل.

وبحث النازحون في هذه الجثث عما يمكن أن يُستدل منه على هوياتهم، سواء الملابس أو الأوراق الثبوتية، في حين وُجد إلى جوار إحدى الجثث هوية لمُسن فلسطيني.

والأحد الماضي، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت 10 جثث متحللة من أماكن متفرقة على طول شارع الرشيد في قطاع غزة، وهي منطقة محور نتساريم.

وتتواصل عملية انتشال الجثث عبر فلسطينيين أو طواقم الإسعاف والدفاع المدني الذين يواصلون العمل بأدوات وإمكانات ضعيفة، بينما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن التعليمات لجنود الاحتلال الإسرائيلي كانت بإطلاق النار مباشرة على كل من يقترب من محور نتساريم.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في 19 من يناير/كانون الثاني الجاري، تم انتشال العشرات من جثث الشهداء من الشوارع والطرق ومن تحت ركام المنازل المدمرة في أنحاء مختلفة من القطاع.

وحسب آخر إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن “نحو 14 ألفًا و222 مفقودًا لم يصلوا إلى مستشفيات القطاع حتى 18 من يناير الجاري”، بينما قال الدفاع المدني الفلسطيني في بيان السبت الماضي “لا تزال جثامين آلاف الشهداء مفقودة تحت ركام المباني التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في مناطق القطاع كافة”.