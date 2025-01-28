الخارجية القطرية: لا خرق حقيقيا لاتفاق غزة ونؤكد ضرورة إدخال أكبر قدر من المساعدات (فيديو)
28/1/2025
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إنه لا يعتقد أنه كان هناك خرق حقيقي يؤدي إلى التصعيد أو فشل الهدنة الموقّعة بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في الدوحة، أن الوسطاء تلقّوا ملاحظات من الجانبين وعملوا على تذليل العقبات لضمان تطبيق الاتفاق.
اقرأ أيضاlist of 4 items
وحدة الظل.. عين القسام “السرّية” لتأمين الأسرى في غزة
شاهد: كيف تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع عودة النازحين إلى شمال غزة
أكسيوس عن ترامب: أعتقد أن مصر والأردن سوف يستقبلان الفلسطينيين من غزة
وأشار إلى أنه جرى التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسيرة التي طالبت إسرائيل بالإفراج عنها قبل يوم الجمعة.
وسمح الاتفاق بشأن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود، ببدء عودة النازحين نحو شمال غزة أمس بعد أن كان مقررًا أن يبدأ بعد ساعات من تسليم 4 مجندات إسرائيليات كنّ محتجزات في غزة السبت الماضي.
أبرز تصريحات المتحدث باسم الخارجية القطرية:
- لا نعتقد أنه كان هناك خرق حقيقي يؤدي إلى التصعيد أو فشل الهدنة.
- نؤكد ضرورة أن يعمل الطرفان والأطراف الدولية بشكل جدي لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى غزة.
- سيتم الإفراج عن المحتجزة التي يطالب الجانب الإسرائيلي بالإفراج عنها مع 2 آخرين قبل يوم الجمعة.
- توصلنا إلى اتفاق بين الطرفين على الإفراج عن المحتجزة التي كان يطالب الجانب الإسرائيلي بالإفراج عنها قبل يوم الجمعة.
- حماس قدمت معلومات بشأن الأسرى وتم حل الكثير من الأمور التي كانت تعرقل عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.
- دخلت إلى قطاع غزة أمس الدفعة الأولى من المساعدات القطرية بإجمالي 2600 طن في إطار الجسر البري القطري.
- نعمل مع شركائنا والمنظمات الدولية لتذليل العقبات أمام دخول المساعدات إلى غزة.
- نراقب مع شركائنا في مصر والولايات المتحدة بغرفة العمليات دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
- نرحب بالتواصل الإيجابي مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
المصدر : الجزيرة مباشر