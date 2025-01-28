الخارجية القطرية: لا خرق حقيقيا لاتفاق غزة ونؤكد ضرورة إدخال أكبر قدر من المساعدات (فيديو)

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إنه لا يعتقد أنه كان هناك خرق حقيقي يؤدي إلى التصعيد أو فشل الهدنة الموقّعة بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في الدوحة، أن الوسطاء تلقّوا ملاحظات من الجانبين وعملوا على تذليل العقبات لضمان تطبيق الاتفاق.

وأشار إلى أنه جرى التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسيرة التي طالبت إسرائيل بالإفراج عنها قبل يوم الجمعة.

وسمح الاتفاق بشأن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود، ببدء عودة النازحين نحو شمال غزة أمس بعد أن كان مقررًا أن يبدأ بعد ساعات من تسليم 4 مجندات إسرائيليات كنّ محتجزات في غزة السبت الماضي.

أبرز تصريحات المتحدث باسم الخارجية القطرية: