الاحتلال يفرج عن الشيخ رائد صلاح ويحظر أنشطة لجنة “إفشاء السلام” التي يرأسها (فيديو)

قال مكتب إعلام الأسرى، عصر اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أفرجت عن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، بعد اعتقاله من منزله بمدينة أم الفحم في وقت سابق اليوم والتحقيق معه.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، الشيخ رائد صلاح، وحظرت أنشطة لجنة يرأسها تعمل على محاربة العنف في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ رائد صلاح بعد أن داهمت منزله في أم الفحم وسلمته أمرًا بالحجز على ممتلكات لجنة إفشاء السلام بزعم ارتباطها بالحركة الإسلامية، وحظرت أنشطة اللجنة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، عضو لجان إفشاء السلام ولجان الإصلاح الشيخ خيري إسكندر عضو لجنة إفشاء السلام في باقة الغربية ورئيس اللجنة الشعبية في باقة.

حظر “لجان إفشاء السلام”

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن وزير الدفاع، أنه قرر حظر “لجان إفشاء السلام” التي يرأسها الشيخ رائد صلاح وإعلانها تنظيما إرهابيا لكونها تابعة للجناح الشمالي للحركة الإسلامية” على حد وصفه.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن لجان إفشاء السلام تدعي العمل لمواجهة العنف في المجتمع العربي في إسرائيل لكنها استُعملت غطاءً لنشاطات الحركة الإسلامية الشمالية، على حد زعمها.

وأضافت أنه تمت مصادرة أملاك وأموال اللجان وإغلاق مقرها وتحذير المشاركين فيها من مغبة الاستمرار في نشاطات اللجان.

مداهمة واعتقال

وقال المحامي خالد زبارقة محامي لجان إفشاء السلام التي يرأسها الشيخ رائد صلاح، في تصريح خاص للجزيرة مباشر، إن شرطة الاحتلال داهمت منزل الشيخ رائد وسلّمته أمرًا بالحجز على ممتلكات لجنة إفشاء السلام بزعم ارتباطها بالحركة الإسلامية.

وأكد المحامي أن الشيخ رائد صلاح يقوم بنشاط غير مسبوق في حفظ النسيج الاجتماعي في الداخل الفلسطيني المحتل، خاصة في ظل العنف والجريمة التي تستشري في المجتمع العربي هناك.

وقال “في آخر 5 سنوات فقد المجتمع العربي أكثر من 850 شابا قتلوا في مشاكل العنف والجريمة” مشيرًا إلى أنه خلال السنتين الأخيرتين، قُتل ما يقارب 500 شخص من المجتمع العربي، حسب الإحصاءات الرسمية.

حفظ النسيج الاجتماعي

وقال المحامي إن اعتقال الشيخ رائد، يدل على أن هناك حملة شرطية ومخابراتية حكومية سياسية، ضد كل من يعمل على حفظ النسيج الاجتماعي في المجتمع العربي وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح.

وأشار إلى أن الشيخ رائد صلاح يرأس “لجنة إفشاء السلام” المنبثقة من عن لجنة المتابعة القُطرية وهي الجسم الأعلى الذي يضم كل الطيف السياسي والاجتماعي في المجتمع العربي، من مسلمين ومسحيين ودروز.

واتهم إسرائيل باستهداف كل من يقوم بمحاولة لمنع تفشي الجريمة، وقال إن اللجنة هي من لجان المتابعة وتضم كل أطراف الطيف الاجتماعي في المجتمع العربي.

اعتقال سياسي

وقال إن السلطات الإسرائيلية لا تقوم بدورها في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بل تقوم بالتضييق ومحاربة الشيخ رائد صلاح الذي يؤدّي دورًا مهمًّا جدًّا في مكافحة العنف والجريمة، وقال إن اعتقال الشيخ رائد صلاح هو اعتقال سياسي.

من جانبه قال الصحفي عبد الإله معلواني خلال مداخلة مع الجزيرة مباشر، إن اللجنة التي يرأسها الشيخ رائد صالح هي لجنة تسعى لرعاية مشاريع إصلاح ذات البين في جرائم العنف التي انتشرت في المجتمع العربي.