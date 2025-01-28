“القادم ليس سهلا”.. الجامعة العربية تعلق على تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين (فيديو)

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاءت “مباغتة”، لكنه أكد صلابة الموقف العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين.

وأوضح زكي، للجزيرة مباشر، أن تصريحات ترامب كانت “مباغتة”، نظرًا إلى تولي الإدارة الجديدة الحكم منذ 10 أيام فقط، لافتًا إلى أنها تصريحات تنبئ بأن القادم “ليس سهلًا”.

وأكد السفير زكي أن “الموقف العربي صلب وهناك إجماع على رفض خطط تهجير الفلسطينيين”، وتابع “ما استمعنا إليه هو مجرد أطروحة من ترامب، وبالتالي الرد عليها تم من خلال تصريحات سياسية وإعلامية واضحة، فالآن علينا أن نرى كيف سيتصرف الجانب الأمريكي، هل سيصر على هذا الموقف الغريب أم سيصرف النظر ويذهب لنقاط أخرى”.

خط أحمر

ويثق زكي، وفقًا لقوله، بقدرة الموقف العربي على الوقوف أمام الطرح الأمريكي، الذي أكد أنه “مرفوض تمامًا، لأن ذلك خط أحمر، ليس للقضية الفلسطينية فقط، حتى للأمن القومي لمصر والأردن”.

وعن مشاعره حول مشاهد عودة عشرات الآلاف من النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، قال “كإنسان عربي… أشعر بمشاعر مختلطة”.

دلالات عودة النازحين

وأكمل موضحًا “هو مشهد حزين وإن كان فيه لمحة الصمود الأسطوري والعزيمة الفلسطينية، لحظات بها قدر من الفرح، لكن بها قدر كبير من الحزن الكبير نتيجة الدمار المحيط بالموقف كله والخسائر التي حدثت في صفوف الفلسطينيين، لكن الأهم من كل ذلك أن الفلسطيني بقي على أرضه، وهي رسالة موجهة للإسرائيليين قبل أن توجه لواشنطن، وتؤكد أن الأطروحات التي تخرج هي أطروحات خزعبلية لن تخرج إلى حيز النفاذ”.

وأدلى ترامب بتصريحات أثارت جدلًا دعا فيها إلى استقبال مصر والأردن لفلسطينيين، وهو ما قوبل بترحيب إسرائيلي وبرفض مصري وأردني رسمي.