بإنتاج يومي بلغ 12 ألف ربطة.. الجزيرة مباشر ترصد عودة مخبز إلى العمل في وسط غزة (فيديو)

عادت خلال الأيام القليلة الماضية بعض المخابز في وسط وجنوب قطاع غزة إلى العمل، بعد أيام من سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

ورصدت الجزيرة مباشر أحد المخابز التي استأنفت العمل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتقت الإداري بالمخبز شادي الحج.

وأوضح شادي أن المخبر كان قد توقف عن العمل بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جراء شحّ الدقيق ونقص الإمكانيات.

12 ألف ربطة خبز

وأضاف أن المخبز مدعوم من برنامج الغذاء العالمي التابع للأم المتحدة، الذي أمد المخبز بعد اتفاق وقف إطلاق النار بالدقيق والسولار اللازم لتشغيل الآلات.

وأكد شادي أن المخبز سيعود إلى العمل بكامل طاقته في قادم الأيام، لافتًا إلى أن إنتاجه اليومي الآن يقارب 12 ألف ربطة خبز وزن كل واحدة منها 2 كيلو.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.