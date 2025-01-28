“بروفا العودة الكبرى”.. تفاعل لافت مع مشاهد “الزحف” إلى شمال غزة ونازح يجد مفاجأة في انتظاره (فيديو)

ضجّت المنصات الفلسطينية والعربية فرحًا بمشاهد عودة النازحين إلى شمال غزة بعد معاناة طوال 15 شهرا بعيدًا عن منازلهم ومناطق سكناهم، وسط تأكيد بأن مشهد العودة تحطيم لكل مخططات الاحتلال للتهجير، وأن “النكبة الثانية” التي كان يخطط لها صارت “عودة أولى”.

“الزحف إلى غزة”

وفي مشاهد متداولة من عودة النازحين، ردد الأهالي أنهم يريدون أن “يزحفوا زحفًا إلى غزة”.

وقال المصور محمد أبو رجيلة، وهو يلتقط مشاهد لعودة النازحين “هذه رسالة لكل شخص قال الفلسطيني باع أرضه، الناس تسير مسافة أكثر من 30 كيلو من خان يونس إلى مدينة غزة، حتى يصلوا إلى بيوتهم المدمرة أساسًا”.

“بروفا العودة الكبرى”

وشارك فلسطينيون أمانيهم بالعودة إلى قراهم ومدنهم الفلسطينية التي هُجِّر منها آباؤهم وأجدادهم في النكبة عام 1948، وكتبت هبة قاسم “أنا فلسطينية لاجئة من صفد (شمال فلسطين)، وعائدون إليها يومًا بإذن الله طال الزمان أم قصر”.

ودوّن أبو راشد “أنا فلسطيني لاجئ من قرية عمواس بالرملة وسنعود يومًا ما بإذن الله”، وكتبت الفلسطينية بيان “اليوم الرجعة لشمال غزة، وبكرة الرجعة لبلادنا المحتلة منذ عام 1948”.

ونشر علي أبو رزق تدوينة قال فيها “أجد أن أعظم سبب لفرحة الناس هو أنهم عاشوا السيناريو المنتظر، لأنهم جربوا اليوم بروفا العودة الكبرى، عاشوا العودة المحكية في الروايات وقصص الجدات منذ عشرات السنين”.

بتعرفوا ليش الناس فرحانة جدا بالعودة للشمال رغم إنه بيوتهم في معظمها مدمرة، هناك أسباب مباشرة وغير مباشرة بالطبع، لكن، أجد أن أعظم سبب لفرحة الناس هو أنهم عاشوا السيناريو المتخيل والمنتظر، لأنهم جربوا اليوم "بروفا" العودة الكبرى، عاشوا العودة المحكيّة في الروايات وقصص الجدَّات… — Ali Abo Rezeg (@ARezeg) January 27, 2025

فلسطيني يجد مفاجأة بعد عودته إلى الشمال

في سياق متصل، فوجئ النازح محمد الخالدي، بعد عودته إلى شمال قطاع غزة بأن منزله بقي على حاله ولم يدمر.

ووثق الخالدي رحلة العودة بالسير على الأقدام من جنوب القطاع إلى شماله، حتى وصل إلى بيته ليبكي من الفرحة بعد أن وجده من البيوت القليلة التي لم يدمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد أكثر من 15 شهرًا من التهجير والمعاناة جراء الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، يتدفق عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى محافظتي غزة والشمال في مشهد مهيب.

وجاءت هذه العودة بعدما فكك الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الاثنين، منشآته العسكرية غرب محور نتساريم الفاصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه، وانسحب منه متوجها إلى شرقه.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للجزيرة مباشر عودة أكثر من 400 ألف نازح من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظتي غزة والشمال، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين.