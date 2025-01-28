ترامب يأمر بإنشاء نظام “قبة حديدية” أمريكي للدفاع الصاروخي

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أمرا تنفيذيا للتخطيط لنظام دفاع صاروخي للولايات المتحدة على غرار نظام “القبة الحديدية” الذي تستخدمه إسرائيل.

ووجه ترامب وزير الدفاع بيت هيغسيث بعرض خطة في غضون 60 يوما لإنشاء “درع دفاع صاروخي متطورة” مصممة لاعتراض الصواريخ البالستية وفرط الصوتية والصواريخ المتقدمة من طراز كروز، بما في ذلك تطوير أجهزة اعتراض مقرها الفضاء.

وقال ترامب في قراره التنفيذي إنه “على مدى السنوات الأربعين الماضية، بدلا من تراجعه، أصبح التهديد من الأسلحة الاستراتيجية المتطورة أكثر حدة وتعقيدًا”، مشيرا إلى تطوير “جهات معادية” -لم يسمّها- قدراتها على إطلاق الصواريخ.

وذكر ترامب في وقت سابق لأعضاء في الكونغرس في ميامي أنه سيتم بناء المنظومة في الولايات المتحدة. وأشاد مجددا بالنظام الذي استخدمته إسرائيل ضد الصواريخ.

وقال ترامب “إنهم يسقطون كل واحد منها تقريبا”، مضيفا “لذا أعتقد أن الولايات المتحدة تستحق أن يكون لديها ذلك”.

وخلال حملته الانتخابية عام 2024، كرر ترامب تعهده بإنشاء نسخة أمريكية من نظام “القبة الحديدية” الإسرائيلي في حال فوزه بالرئاسة.

لكنه تجاهل حقيقة أن هذا النظام مصمم لمواجهة الصواريخ القصيرة المدى؛ مما يجعله غير مناسب لاعتراض الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي تشكّل الخطر الرئيسي على الولايات المتحدة.

ووقع الرئيس الأمريكي، أمس الاثنين أيضًا، أوامر أخرى متعلقة بالجيش، يمهد أحدها لمنع المتحولين جنسيا من العمل في القوات المسلحة.