حصار وتفجير منازل وتهجير عشرات العائلات.. الاحتلال يصعّد عدوانه على جنين وطولكرم (فيديو)

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل في جنين، بعد أن اقتحمت جرافات عسكرية عددا من الأحياء في المدينة والمخيم، كما أجبرت قوات الاحتلال عائلات على إخلاء منازلها خلال اقتحام مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

يأتي ذلك في حين نقل موقع (واللا) الإسرائيلي، عن مصادر عسكرية، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس توسيع النشاط البري في جميع أنحاء الضفة الغربية والأغوار.

إخلاء منازل في طولكرم

ففي طولكرم، أفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال أجبرت عائلات على إخلاء منازلها خلال اقتحام المخيم، كما اقتحمت ضاحية “اكتابا” في مدينة طولكرم، وطالبت عبر مكبرات الصوت سكان منزل محاصر بالخروج منه.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال أجبر في ساعة متأخرة من الليلة الماضية عشرات العائلات في المخيم على مغادرة منازلها، تحت تهديد السلاح، في الوقت الذي استولت فيه على عدد من البنايات العالية، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، وأماكن لقناصتها داخل المخيم، ومحيطه.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة طولكرم، ومخيمها لليوم الثاني على التوالي، مخلّفا اعتقالات، وحصارا مشددا، ودمارا واسعا في ممتلكات المواطنين، والبنية التحتية. وتواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، وسط إطلاقها للأعيرة النارية بكثافة وبشكل عشوائي.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن جرافات الاحتلال دمرت جزءا من درج المحكمة ودوار العليمي في طولكرم، قبل أن تسحب عددا من الآليات من المخيم في وقت لاحق.

المقاومة تتصدى للاحتلال

من ناحية أخرى قالت مصادر للجزيرة مباشر، إن الاشتباكات تجددت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم طولكرم، وذكرت المصادر أن اشتباكات اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط المنزل المُحاصر بمنطقة اكتابا في مدينة طولكرم.

وأشارت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين– إلى أن مقاومين تابعين لها تمكنوا برفقة كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) و”شباب الثأر والتحرير”، من نصب كمائن “لقوات المشاة الصهيونية التي حاولت التسلل إلى داخل المخيم من عدة محاور”.

وأكّدت “إمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص المباشر محققين إصابات مؤكدة”، وهو ما أكده أيضًا بيان كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

اليوم الثامن من العدوان على جنين

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثامن على التوالي؛ مما أدى إلى استشهاد 16 فلسطينيا وعشرات الجرحى، كما شنت حملة اعتقالات، وأجبرت الأهالي على ترك منازلهم ودمرت نحو 100 منزل.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت منازل بمنطقة السويطات في جنين وفجرت وأحرقت عددًا من البيوت، خلال الاقتحام المستمر لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت من الأطراف الغربية لمخيم جنين، ثم أعادت انتشارها بعد وقت قصير، ومنعت الأهالي من تفقد منازلهم، واحتجزت مجموعة منهم، وأصيب طفل بالرصاص، وسط مواجهات عنيفة.

ويواصل جيش الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية مدعومة بالجرافات إلى مدينة جنين، مع تمركز الآليات العسكرية أمام مستشفى جنين الحكومي، وسط تحليق الطيران الحربي والمُسير في سماء المدينة والمخيم.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا غير مسبوق على مدينة ومخيم جنين منذ مساء الثلاثاء الماضي، في حملة عسكرية مستمرة.

من جانبه ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بالحملة الهمجية على جنين والأراضي الفلسطينية وطالب الأمة الإسلامية والعربية بالوقوف أمام المؤامرات المستمرة على غزة.