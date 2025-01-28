سامي أبو زهري: عودة النازحين إنجاز يوازي إنجاز المقاومة وهذا موقفنا من حكم غزة (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري للجزيرة مباشر إن عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة إنجاز سياسي كبير يوازي إنجاز المقاومة العسكري.

وأضاف أبو زهري في لقاء مع “المسائية”، يوم الاثنين، إن عودة النازحين أحبطت أهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن باستمرار أنه لن يسمح بعودة الفلسطينيين إلى الشمال، ودمر المنطقة تمهيدا لتنفيذ مشروعات استيطانية.

وقال القيادي في حركة حماس إنه لا خيار أمام نتنياهو إلا المضي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مؤكدا أن التصريحات بشأن العودة إلى الحرب هو للاستهلاك الإعلامي بعد أن فشل في تحقيق أهدافه خلال 15 شهرا من القتال.

وشدَّد على أن الرهان على الوقت لكسر المقاومة الفلسطينية هو رهان فاشل.

وذكر أبو زهري أن لدى حركة حماس معلومات عن رغبة أمريكية في البدء مبكرا في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الوسطاء بدؤوا عملية جس النبض للطرفين لبدء المفاوضات.

وبشأن مستقبل قطاع غزة، قال أبو زهري إنه لم يعد من المبرر استخدام مصطلح “اليوم التالي” من أي طرف، لأنه يعني أن حماس سترفع الراية البيضاء، ومن ثَم ستفرض الأطراف المعادية إرادتها على القطاع.

وأكد أن مستقبل الحكم في قطاع غزة هو شأن فلسطيني داخلي، ويجب أن يُتفق عليه بين الفصائل الفلسطينية.

وذكر أبو زهري أن التوجه العام بين الفصائل هو تشكيل حكومة توافق وطني، مؤكدا أن حماس ترحب بهذا الأمر ومنفتحة على أي صيغة تمكّن من تشكيل إدارة مقبولة في غزة.

وقال إن حماس ليست متمسكة بحكم القطاع، وجاهزة للتعاون من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة توافق وطني بمرجعية فصائلية من أجل تسهيل التعامل مع قضايا إعادة الإعمار والتحضير للانتخابات.