شهيد باستهداف الاحتلال جرّافة كانت تمهّد الطرق أمام العائدين إلى شمال غزة (فيديو)

استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون، الليلة الماضية، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي جرافة غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وبيّن مقطع فيديو للجزيرة مباشر، الجرافة وهي متوقفة في منتصف الطريق وآثار القصف بادية عليها، في حين كان النازحون يواصلون طريق عودتهم إلى منازلهم التي هجّروا منها.

قصف الجرافة الفلسطينية

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال قصفت جرافة عند “تبة النويري” غرب مخيم النصيرات، كانت تحاول إخراج مركبة عالقة في المكان؛ مما أدى إلى استشهاد سائقها (مفيد عابد) وإصابة آخرين.

وقالت إن الطفلة ندى محمد العامودي البالغة من العمر 5 سنوات، استشهدت وأصيب ثلاثة آخرون مساء أمس غرب مخيم النصيرات، جراء قصف الاحتلال النازحين العائدين إلى مناطق شمال القطاع.

وبدأ آلاف النازحين العودة أمس إلى مدينة غزة وشمال القطاع، عبر شارع الرشيد الساحلي، وسط القطاع، بعد أن هجرهم جيش الاحتلال قسرا من منازلهم جراء الحرب التي يشنها على قطاع غزة.

تهجير السكان

وبين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتاسع عشر من يناير/كانون الثاني عام 2025، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، تسبب في تهجير أكثر من 85% من مواطني القطاع أي ما يزيد على 1.93 مليون مواطن من أصل 2.2 مليون، من منازلهم بعد تدميرها، كما غادر القطاع إلى الخارج نحو 100 ألف مواطن منذ بداية العدوان.

جيش الاحتلال يعترف

وأقرّ جيش الاحتلال مساء الاثنين، بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عبر إعلانه أنه أطلق النار اتجاه فلسطينيين في القطاع بدعوى أنهم “شكلوا تهديدا” على قواته، وعلى مركبات بزعم دخولها منطقة غير مصرح بالمرور فيها.

وتنتشر قوات الاحتلال في مناطق مختلفة بقطاع غزة ومن المقرر أن تنسحب منها تدريجيًّا خلال مراحل الاتفاق مع حماس الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الأول الجاري.