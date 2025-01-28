“قهر الرجال”.. المتحدث السابق لثوار بنغازي يكشف تفاصيل تعذيبه في “صيدنايا ليبيا” (فيديو)

قال أحمد الجازوي، المتحدث الإعلامي السابق لكتائب ثوار مدينة بنغازي، للجزيرة مباشر، إنه تعرّض لأشد أنواع التعذيب داخل السجون في شرق ليبيا خلال فترة اعتقاله منذ نوفمبر/تشرين الأول مطلع 2014 وحتى خروجه ضمن صفقة تبادل عام 2015.

وروى الجازوي للجزيرة مباشر، تفاصيل مروعة لتعذيبه وعن انتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجن، قال إنها “كانت نتيجة مواقفه السياسية ونشاطه الثوري”.

وأوضح الجازوي أنه تعرض للاعتقال على يد ما يعرف بـ”ميلشيات الكرامة” بسبب بيانه الذي طالب فيه بالكشف عن الجرائم ووقف القصف والاغتيالات في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، وبسبب منشوراته ومقالاته على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي.

“قضاء الحاجة في أكياس”

وقال الجازوي “منذ اليوم الأول لاعتقالي، تم ضربي بعنف شديد، ووضعي في زنزانة انفرادية صغيرة ومعزولة. الضرب كان مروعًا لدرجة أنه كسر أنفي وأصاب جسدي ورأسي، وتركت في زنزانة بدون فراش على البلاط”.

وفي واحدة من أقسى التجارب التي واجهها، تحدث الجازوي عن حرمانه من قضاء الحاجة، وأضاف “كانوا يقدمون لنا قنينة ماء وخبزة صغيرة وقطعتين جبنة مثلثات، وكانت هذه وجبتنا اليومية، وأحيانًا لا نحصل على أي طعام أو ماء في اليوم التالي. قضيت 10 أيام بدون دخول إلى الحمام، وكنا نُضطر لقضاء حاجتنا في أكياس”.

“إعدام مباشر في الزنازين”

قال الجازوي إنه نجا من القتل بأعجوبة “مرة جاء بعض منهم وضربوا المساجين انتقامًا، وكانوا يبحثون عني، دخلوا الزنزانة المجاورة وأعدموا الشخص الذي كان قبلي بالخطأ، معتقدين أنه أنا”.

وأضاف “في أحد الأيام، جاء أعضاء الكتيبة وأخرجونا إلى الساحة وأقاموا علينا حفلة تعذيب. كان أحدهم يدخّن الأرجيلة مُستمتعًا بصياحنا وتعذيبنا بالركل والصفع ودحرجتنا على الزجاج”.

ناشطون شبّهوه بسجن “#صيدنايا السوري”.. مشاهد مسربة لتعذيب معتقلين في سجن “قرنادة” بـ #ليبيا تثير غضبا وانتقادات حقوقية واسعة pic.twitter.com/07MlnkDXbo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 14, 2025

حالات انتحار

وفي حديثه عن أساليب الضرب، كشف الجازوي “كانوا يعذبوا فينا بكابل يستخدم لرفع الحاويات، كابل حديد مجدول وسمكه كبير، كانوا أيضًا يدخلوا حديدة على القدمين ويتم تعليقك، مثل لحم الخروف، الوضعية في التعليقة لوحدها ورفعتك بذاتها عذاب لأن الدم كله ينزل على الرأس”.

وأضاف “في زنزانة مجاورة، كان هناك شاب أصم وصغير في العمر، تعرض لتعذيب شديد لم يتحمله، فقام بشنق نفسه في الزنزانة”.

القصاص العادل

أعرب الجازوي عن أمله في تحقيق العدالة في يوم من الأيام بحق من تعرضوا لهذا الظلم، وقال “الضرب والإهانة التي تعرضنا لها لم تُنسَ.. وأتمنى أن نأخذ حقنا في يوم من الأيام”.

“صيدنايا” ليبيا

كانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا قد نشرت منتصف يناير/كانون الثاني الجاري مشاهد ترصد وتُوثق تعرضّ عددٍ من الأشخاص المعتقلين تعسفيًا بسجن قرنادة في مدينة شحات شرقي ليبيا، لتعذيب جسدي مبرح على يد عناصر أمن وعسكريين.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه جرى رصد وتوثيق هذه الفيديوهات من قبل قسم تقصّي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة بعد تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأثارت المشاهد المسربة لتعذيب معتقلين في مركز احتجاز قرنادة، غضبًا وانتقادات حقوقية واسعة، وشبّهه ناشطون بسجن صيدنايا سيئ السمعة في سوريا إبان حكم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.