لماذا ذرف جنود الاحتلال الدموع وهم يغادرون محور نتساريم؟ (فيديو)

كشف مراسل القناة الـ14 الإسرائيلية، هاليل روزين، عن بكاء جنود الاحتلال عند خروجهم من محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وقال روزين، خلال لقاء تلفزيوني، إن “الجنود الذين خرجوا من محور نتساريم، خرجوا والدموع تفيض من أعينهم، وهم يشعرون ببساطة بأن كل ما قاموا به على مدار أكثر من عام في قطاع غزة يذهب سدى”.

مراسل القناة 14 الإسرائيلية: الجنود غادروا #نتساريم وهم يذرفون الدموع ويشعرون أن ما فعلوه لأكثر من عام في #غزة يذهب هباء pic.twitter.com/3cVSZ30N4T — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 28, 2025

“أثمان الصفقة”

وأضاف “هذا الأمر يثير الغضب، وتحدثنا كثيرًا عن أثمان الصفقة، كانت الأثمان تتمثل في المخربين الذي تم إطلاق سراحهم، أما الآن فالثمن عسكري”.

وتابع “شمال قطاع غزة الآن متروك، وسيقوم المخربون بزرع الألغام والعبوات الناسفة، وإذا كان هناك آلاف المخربين في بيت حانون وجباليا، فالعدد الآن سيرتفع إلى أكثر من 10 آلاف مخرب، وفي حال عدنا إلى القتال هناك، فسنواجه قتالًا شرسًا”.

وبدأ آلاف النازحين العودة منذ صباح أمس الاثنين إلى مدينة غزة وشمال القطاع، عبر شارع الرشيد الساحلي، وسط القطاع، بعد أن هجرهم جيش الاحتلال قسرا من منازلهم جراء الحرب التي يشنها على قطاع غزة.

وشهد اتفاق وقف إطلاق النار معارضة حادة من اليمين المتطرف في إسرائيل، وعلى رأسه وزير الأمن القومي بن غفير الذي استقال بعد الاتفاق، كما عارضه بتلسئيل سموتريتش وآخرون.