مؤرخ إسرائيلي: هذا ما يمكن أن يترتب على تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن (فيديو)

قال المؤرخ والأكاديمي الإسرائيلي آفي شلايم، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، “مثيرة للسخط”.

وقال شلايم، المناهض للصهيونية، في تصريحات للجزيرة مباشر “تصريحات ترامب صادمة بالكامل، ومثيرة للسخط، لأن ترامب قد قال إن مصر والأردن ينبغي أن يقوما باستقبال وتوطين سكان غزة، وأن يطهرا قطاع غزة”.

“يتحدث بلُغة استعمارية”

وأضاف “حديثه كما لو كان الفلسطينيون نفايات يجب تطهير غزة منها، بالتالي يتحدث بلغة استعمارية تعطي الأوامر للشرق الأوسط”.

ويرى شلايم أن المشكلة الأخرى من هذه التصريحات، تتمثل في أن مصر والأردن لديهما اتفاقيات سلام مع إسرائيل، وقال “هذه الاتفاقيات تنص على أنه غير مسموح أن تقوم إسرائيل بنقل السكان من مناطقها إلى الأردن، لأن نقل الفلسطينيين من الضفة أو غزة سوف يشكل خرقًا لاتفاقية السلام وشكلًا من الاعتداء الديمغرافي على الأردن“.

وأدلى ترامب بتصريحات أثارت جدلًا دعا فيها إلى استقبال مصر والأردن لفلسطينيين، وهو ما قوبل بترحيب إسرائيلي وبرفض مصري وأردني رسمي.