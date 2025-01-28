وفد من قادة حماس يلتقي مدير المخابرات المصرية

قالت حركة حماس إن وفدًا من قادتها برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، وجرى “بحث معمق حول مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم بوساطة مصرية قطرية”.

وحسب بيان للحركة، اليوم الثلاثاء، فإن الوفد ضم المجلس القيادي للحركة ووفد التفاوض، وهم خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله ومحمد نصر وغازي حمد.

وقال البيان إن الوفد عبَّر عن “تقديره وشكره لدور الإخوة الأشقاء في جمهورية مصر العربية الشقيقة وجهودهم الجارية في إدخال المساعدات واحتياجات شعبنا والتخفيف من معاناته، مشيدًا بالموقف المصري الثابت برفض تهجير الشعب الفلسطيني”.

كما بحث الوفد آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والخروق التي حدثت، وضرورة التزام الاحتلال بكل ما تم التوافق عليه “بدون تسويف أو تعطيل”.

أيضًا، جرى استعراض الجهود المبذولة في إطار “ترتيب البيت الفلسطيني والخيارات المطروحة، وخاصة تشكيل حكومة توافق وطني أو الذهاب نحو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي”، حسب البيان.

وفي 19 من يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يومًا، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.