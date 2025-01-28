“وللحرية الحمراء بحرٌ”.. تفاعل لافت مع مجاراة “فتاة النرد” لبيت شعر ردده السنوار (شاهد)

أجرت شاعرة وكاتبة فلسطينية مجاراةً شعرية لبيت قاله يحيى السنوار قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في أحد ميادين القتال قبل استشهاده، والبيت يعود للشاعر المصري أحمد شوقي.

ونشرت الكاتبة “مرام”، التي تطلق على نفسها توصيف “فتاة النرد”، فيديو لمجاراةٍ شعرية للبيت الذي ردده السنوار وغزا منصات التواصل بعدما بثته قناة الجزيرة عبر برنامج “ما خفي أعظم”، ونصّه “وللحرية الحمراء بابٌ بكل يدٍ مضرجةٍ يُدقّ”.

شعر فتاة النرد حول الشهيد القائد أبو إبراهيم السنوار.. pic.twitter.com/u4AzkuMkIn — د. هاني الدالي #غزة 🇵🇸 (@DrHaniAlDali) January 26, 2025

وردت الكاتبة قائلة:

دققت الباب يا يحيى فخرّت لك الأبواب صاغرة تَرِقُّ تَفلِقُ برزخًا بعصاك كونًا إلى ضدّين أحرار ورِقُّ أجاج النفس يخشى كل عذب كما يخشى حضور العقل حُمقُ هي الأضداد تكشف كل عيب فلا تعجب إذا ما اشتدَّ نعق وذكرهم بأن العدل حق وأن حقنا يعرفه الغرب والشرق وللحرية الحمراء بحر لا يُشق بغير عصاك يا يحيى

وحصل الفيديو على أكثر من مليون مشاهدة عبر منصة “تيك توك” خلال اليومين الماضيين.