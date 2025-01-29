الاحتلال يهدم منزل الشهيد تامر فقها في ضاحية شويكة شمال طولكرم (فيديو)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، منزل الشهيد تامر رأفت فقها، في ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم بشمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

واقتحم عدد كبير من آليات الاحتلال العسكرية ترافقها جرافة ثقيلة من نوع “D10″، ضاحية شويكة واتجهت صوب منزل الشهيد فقها، ونشرت القناصة في المنازل المحيطة به، قبل أن تشرع في هدمه.

وكانت عائلة الشهيد تامر فقها قد تلقت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إخطارا من جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزلها المكون من طابق واحد، الذي جرى إخلاؤه في وقت سابق، ومنحتها في حينه مدة 72 ساعة للاعتراض.

وكان فقها قد استشهد في الرابع من شهر مايو/أيار العام الماضي 2024، بعد محاصرة قوات الاحتلال لمنزل آل بدران في بلدة دير الغصون بشمال المحافظة.

ويتهم الاحتلال فقها بتنفيذ عملية إطلاق نار في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عند مدخل بلدة بيت ليد شرق طولكرم، أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي.

ويواصل الاحتلال لليوم الثالث على التوالي عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها، مخلفا شهيدا، وإصابات، وعددا من الاعتقالات، وسط تدمير واسع في الممتلكات، والبنية التحتية.

هدم 10 منازل ومطعم ومصلى

على صعيد آخر، هدمت آليات الاحتلال، اليوم الأربعاء، 10 منازل، ومطعما، ومصلى، في محافظات الخليل، وأريحا، وسلفيت، وبيت لحم، والقدس.

الخليل

هدمت آليات الاحتلال 4 منازل دون سابق إنذار منها منزل بجميع أثاثه ومحتوياته، يعود للمواطن محمد اقطيل، في “خلة طه” بالقرب من بلدة دير سامت، بحجة البناء ضمن المناطق المصنفة “ج”.

وأجبرت قوات الاحتلال عائلة نجله المكونة من 9 أفراد على إخلائه قسرا منذ العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومنعتها من الرجوع إليه؛ مما أجبرها على الإقامة في منزل للعائلة في قرية خرسا.

أريحا

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 5 منازل مأهولة، وعدة أسوار في قرية الديوك التحتا، شمال غرب مدينة أريحا.

بيت لحم

هدمت قوات الاحتلال مطعما بمنطقة المخرور في بيت جالا، مشيدا قبل 5 سنوات يعود للمواطن المقدسي محمود علي موسى صري؛ بحجة عدم الترخيص، وسط تجريف الأرض، واقتلاع العشرات من أشجار الزيتون المعمرة، وهدم سلاسل حجرية تقدر أعمارها بأكثر من 100 عام.

سلفيت

هدمت قوات الاحتلال منزلا مأهولا منذ 5 سنوات في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، تعود ملكيته للمواطن جواد يعقوب هدروس.

يشار إلى أن الاحتلال هدم خلال الأشهر القليلة الماضية نحو 10 منازل وبركسات في بلدة دير بلوط، واقتلع نحو 50 شجرة زيتون.

القدس

هدمت طواقم بلدية الاحتلال “مصلى التقوى”، في قرية صور باهر جنوب مدينة القدس.

380 عملية هدم خلال عام

ورصد تقرير محافظة القدس، أنه خلال عام 2024، بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس 380 عملية هدم وتجريف، منها: 92 عملية هدم ذاتي قسري، و259 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، إضافة إلى 29 عملية تجريف.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد أصدرت سلطات الاحتلال العام الماضي 903 إخطارات بهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص.

وخلال العام الماضي، نفذت سلطات الاحتلال ما مجموعه 684 عملية هدم، هدمت خلالها 903 منشآت في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، وتضرر جراء ذلك 4332 شخصا، منهم 2320 طفلا.

وتركزت عمليات الهدم في محافظات: القدس بـ190 عملية هدم، ثم محافظة الخليل بـ172 عملية هدم، ومحافظة بيت لحم بـ68 عملية هدم.