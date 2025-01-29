السيسي يؤكد رفض مصر تهجير الفلسطينيين ويتمسك بحل الدولتين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رفض بلاده لأي خطط ترحيل أو تهجير قسري لسكان قطاع غزة، واصفًا ذلك بأنه “ظلم تاريخي لا يمكن المشاركة فيه”.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع الرئيس الكيني وليام روتو إن ما يُتداول بشأن تهجير الفلسطينيين “لا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري والعربي”.

وأضاف الرئيس المصري أن ما يجري منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 يعكس عواقب عدم إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على مدار سنوات، مشددًا على أن بلاده “لا يمكن أن تتنازل بأي شكل عن ثوابتها في شأن القضية الفلسطينية”.

وقال: “كانت هناك محاولة لجعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة من أجل تهجير الفلسطينيين”.

وأشار إلى أن حل الأزمة لا يكمن في إخراج الفلسطينيين من أرضهم، بل في إرساء حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، مع تأكيد أهمية “التنفيذ الكامل لأي اتفاقات تهدف إلى وقف إطلاق النار وتحقيق تسوية مستدامة”.

وجاءت تصريحات السيسي بعد تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث فيها عن خطط “لتطهير قطاع غزة”، ودعوته الفلسطينيين إلى الانتقال لمناطق “أكثر أمانًا” كالأردن أو مصر.

وأكد الرئيس المصري في هذا السياق أن القاهرة عازمة على التعاون مع الإدارة الأمريكية للتوصل إلى سلام شامل في الشرق الأوسط، ولكنه شدّد على أنه “لا يمكن السماح بتهجير الفلسطينيين مهما كانت الظروف”.