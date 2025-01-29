شهيد برصاص الاحتلال تركه ينزف منذ أمس وسط جنين

انتشلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، جثمان شهيد من على سطح بناية في مدينة جنين بالضفة الغربية.

واستشهد الشاب عمر أبو الهيجاء (25 عاما) بعد إصابته ليلة أمس الثلاثاء، إثر قصف مسيرة على منطقة دوار السينما وسط المدينة.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائئيلي طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب المصاب ونقله، وعُثر عليه صباح اليوم شهيداً وجرى نقله إلى المستشفى.

وتواصل قوات الاحتلال عرقلة عمل طواقم الإسعاف في مدينة جنين، إذ احتجزت ليلة أمس مركبات إسعاف في المنطقة الصناعية، ومنطقة شارع البريد، والدوار الرئيسي، كما تشدد دخولها وخروجها إلى مستشفى جنين الحكومي، وتدقق في هويات المسعفين.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم التاسع على التوالي، مخلّفا 17 شهيدا، وعشرات الإصابات، والاعتقالات، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية، فيما تتواصل عمليات الحرق والنسف والتجريف لمنازل المواطنين وممتلكاتهم في حارات المخيم وداخل أحيائه.