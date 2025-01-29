عيتا الشعب.. بلدة بلا حياة بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان (فيديو)

صُدِمَ أهالي بلدة عيتا الشعب في لبنان بحجم الدمار الذي حلّ ببلدتهم بعد دخولهم إليها برفقة الجيش اللبناني، حيث قُدِّرت الأضرار بنحو 98%، وتغيّرت معالم البلدة كلّيًّا.

رافقت “الجزيرة مباشر”، عودة الأهالي، ورصدت مظاهر الصدمة عند وصولهم إلى البلدة.

وتمكن من الدخول عدد قليل من الأهالي، ليكتشفوا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي جرفت الطرقات، وكأنها أرادت محو كل أثر يُذكِّر بالحياة التي كانت تنبض هنا يومًا.

اللافت خلال الجولة، أنّ العديد من المنازل لم تكتفِ آلة الاحتلال بتدميرها وتجريفها، بل فُخِّخت وفُجِّرت حتى سُوِّيت بالأرض، كما حُرِقت منازل أخرى.

بلا حياة

ولم يسلم مسجد البلدة من عدوان الاحتلال الغاشم، فغابت عنه مظاهر الطمأنينة التي لطالما كانت تعمّ أرجاءه، وانعدمت كل سبل الحياة في البلدة؛ لا مياه، ولا كهرباء، ولا اتصالات.

واضطر الأهالي، بعد تفقد ما بقي من بلدتهم، إلى العودة من حيث أتوا، بعدما بدت عيتا الشعب وكأنها بلدة بلا حياة. هي بلدة لم تمت، لكنها تصرخ في وجه العالم، تطالب بحقّها في أن تُعاد إليها الروح.

وانتشر الجيش اللبناني في الشارع الرئيسي، وشوهدت دوريات تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تجوب شوارع البلدة التي جرفها العدو الإسرائيلي، وغيّر معالمها رأسًا على عقب، في مشهد يُجسّد همجية الاحتلال ومحاولته طمس الهوية.

لكن الأمل لم يغب عن وجوه العائدين، فبين الركام والأطلال، ووسط الخراب الذي تركه الاحتلال، عادت خطوات الأهالي تُخبر الأرض أنهم لم ولن ينسوا.