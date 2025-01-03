أول زيارة خارجية.. وفد سوري رفيع يلتقي وزيري الدفاع والخارجية في السعودية

التقى وزيرا الدفاع والخارجية السعوديان، اليوم الخميس، مع وفد الإدارة السورية الجديدة، الذي ضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات.

ووصل الوفد السوري الرفيع إلى العاصمة السعودية الرياض، في وقت متأخر مساء الأربعاء، أول زيارة خارجية لأعضاء من الإدارة الجديدة منذ توليها السلطة في سوريا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكتب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على “إكس” أنه عقد “لقاءً مثمرًا مع معالي وزير الخارجية والمغتربين ومعالي وزير الدفاع ومعالي رئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة”.

وقال إن الجانبين بحثا “مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها”.

وأضاف: “لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب، وآن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق. حفظ الله سوريا وحماها من كل الشرور”.

عقدت لقاءً مثمرًا مع معالي وزير الخارجية والمغتربين ومعالي وزير الدفاع ومعالي رئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة.

بحثنا مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها. pic.twitter.com/Rc73NgTW5W — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) January 2, 2025

كما التقى وزير الخارجية السورية الجديد أسعد الشيباني، في وقت لاحق الخميس، بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وكتبت وزارة الخارجية السعودية على “إكس” أن الجانبين ناقشا “سبل دعم كل ما يساهم في تحقيق المستقبل الزاهر الذي يسوده الأمن والاستقرار والرخاء لسوريا وشعبها الشقيق”.

وأضافت أن المباحثات تطرقت إلى العديد من “المواضيع الرامية إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وعودتها لمكانتها وموقعها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي”.

#الرياض | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يستقبل وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة السيد أسعد الشيباني. pic.twitter.com/xjg9Ft8i2Q — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 2, 2025

وتأتي زيارة الوفد السوري الرفيع إلى الرياض بناء على دعوة من وزير الخارجية السعودي، الاثنين الماضي، لزيارة المملكة “في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين”.