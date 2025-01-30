أمير قطر يصل إلى دمشق والشرع في مقدمة مستقبليه (شاهد)

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، حسبما أعلن الديوان الأميري.

وكان في مقدمة مستقبلي أمير قطر والوفد المرافق له، لدى وصوله مطار دمشق الدولي، الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الحكومة محمد البشير ووزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وعدد من المسؤولين وأعضاء السفارة القطرية في دمشق.

سمو الأمير المفدى يصل إلى العاصمة دمشق في زيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي مقدمة مستقبليه أخوه فخامة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية. #قطر #سوريا https://t.co/E9B20zdtGF pic.twitter.com/XTOZLBPbDb — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) January 30, 2025

وكانت الرئاسة السورية قد أكدت في وقت سابق أن الشرع سيلتقي اليوم الخميس أمير قطر.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد زار دمشق في 16 يناير/كانون الثاني الجاري والتقى الشرع، وقبلها استضافت الدوحة الشيباني أوائل الشهر الجاري.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعادت الدوحة فتح سفارتها في دمشق ورفعت عليها العلم القطري، بعد إغلاقها في يوليو/تموز 2011.

وتواصل الدوحة إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى دمشق منذ سقوط نظام الأسد، وذلك في إطار دعمها للشعب السوري.