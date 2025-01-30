سياسة|سوريا

أمير قطر يصل إلى دمشق والشرع في مقدمة مستقبليه (شاهد)

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30/1/2025-|آخر تحديث: 30/1/202501:05 PM (توقيت مكة)

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، حسبما أعلن الديوان الأميري.

وكان في مقدمة مستقبلي أمير قطر والوفد المرافق له، لدى وصوله مطار دمشق الدولي، الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الحكومة محمد البشير ووزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وعدد من المسؤولين وأعضاء السفارة القطرية في دمشق.

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وكانت الرئاسة السورية قد أكدت في وقت سابق أن الشرع سيلتقي اليوم الخميس أمير قطر.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد زار دمشق في 16 يناير/كانون الثاني الجاري والتقى الشرع، وقبلها استضافت الدوحة الشيباني أوائل الشهر الجاري.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعادت الدوحة فتح سفارتها في دمشق ورفعت عليها العلم القطري، بعد إغلاقها في يوليو/تموز 2011.

وتواصل الدوحة إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى دمشق منذ سقوط نظام الأسد، وذلك في إطار دعمها للشعب السوري.

المصدر : الجزيرة مباشر

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