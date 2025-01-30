الاحتلال حاول عرقلته.. تأكيد موعد الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين

قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ظهر اليوم الخميس، إنه بعد التواصل مع الوسطاء سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر إسرائيلي أنه تم التوصل إلى اتفاقات مع الوسطاء، وسيتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين عند الساعة الخامسة مساء. وأضافت “بعد التأخير، تستعد الأجهزة الأمنية لاحتمال إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين”.

גורם ישראלי מאשר: הושגו הסכמות מול המתווכות – המחבלים ישוחררו ב-17:00@Doron_Kadosh https://t.co/v3FUJxOXrD — גלצ (@GLZRadio) January 30, 2025

وقالت القناة 12 الإسرائيلية “تستعد الأجهزة الأمنية لاستكمال عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الساعة الخامسة مساء تنفيذا لتعليمات المستوى السياسي”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حكومة الاحتلال، تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر، ضمن الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى، وذلك بعد لقطات زعمت وسائل إعلام إسرائيلية بأنها “استفزازية” أثناء عملية تسليم 7 أسرى إلى الصليب الأحمر من أمام منزل الشهيد يحيى السنوار في خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق، وصف نتنياهو، عملية تسليم الأسرى من خان يونس، بالمشاهد “الصادمة”، وقال في بيان “أرى بهلع شديد المشاهد الصادمة خلال إطلاق سراح رهائننا. هذا دليل إضافي على قسوة حركة حماس التي لا توصف”، طالبًا من الوسطاء عدم تكرار المشهد.

كما اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، أن مشاهد تسليم الأسرى من خان يونس تؤكد أن إسرائيل لم “تحقق النصر” في غزة.

وقال بن غفير “مسرورون بعودة أغام وأربيل وغادي ولكن الصور المرعبة من غزة توضح بما لا يدع مجالا للشك أننا لم نحقق النصر التام بل الفشل التام”، مضيفًا “كان بإمكان الحكومة وقف المساعدات الإنسانية”.

في هذا السياق، أفادت مصادر للجزيرة مباشر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونا غرب رام الله، التي تقع أمام سجن عوفر، الذي من المقرر أن يتم إطلاق سراح الأسرى منه. وحسب المصادر، فإنه قد أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي أمام سجن عوفر.

وصباح اليوم، سلمت المقاومة الفلسطينية، للصليب الأحمر، الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وغادي موزيس، و5 آخرين من أمام منزل الشهيد يحيي السنوار في خان يونس جنوبي القطاع، كما سلمت الأسيرة آغام بيرغر من وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.

ووفق المشاهد التي عرضتها الجزيرة مباشر، فقد شهدت مراسم التسليم في خان يونس حضور حشود بأعداد كبيرة من الشعب الفلسطيني طوّقت المقاومين أثناء عملية التسليم.