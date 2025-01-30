الجزيرة مباشر توثق المكالمة الأولى بين أسير مبعد إلى مصر وأسرته في فلسطين (فيديو)

بعد أكثر من 24 عاما داخل سجون الاحتلال، حُرم الأسير المحرر جاد معلا من لقاء عائلته بعد أن تقرر إبعاده إلى مصر فور الإفراج عنه.

ووثقت الجزيرة مباشر أول مكالمة “فيديو” بين الأسير المحرر في مصر وعائلته في الضفة الغربية المحتلة.

وتم الإفراج عن جاد ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وقال إبراهيم معلا والد الأسير المحرر للجزيرة مباشر إن جاد اتصل به صباح يوم الإفراج عنه فعرف صوته على الفور، مضيفا أنه لا يعرف كيف يصف مشاعره بعد أن منع من زيارته منذ بداية الحرب في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكر إبراهيم أنه لم يتعرف إلى جاد خلال مكالمة “الفيديو”، بعد أن فقد أكثر من 35 كيلو غرامًا من وزنه داخل سجون الاحتلال.

وأشار إلى أنه كان فاقد الأمل في رؤيته مرة أخرى مع استمرار الحرب، وكبر سنه.

أما كريمة والدة جاد فقالت للجزيرة مباشر إن الإفراج عن ابنها أعادها “صبية” مرة أخرى.

وذكرت أنهم كانوا يعانون معاناة كبيرة من أجل رؤية ابنهم دقائق قليلة.

وأضافت أنها أرادت ذات مرة التقاط صورة مع ابنها، فوافق الضابط المسؤول، لكن كان هناك جندي على يمنيها وآخر على يسارها.