سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

القسام تنشر صورا خاصة لعمليتي تسليم الأسرى في جباليا وخان يونس (صور)

الأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر
مقاتلو القسام يحيطون بالأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر (كتائب الشهيد عز الدين القسام- تلغرام) (وسائل التواصل)
30/1/2025

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس“، الخميس، صورا لعمليتي تسليم الدفعة الثالثة من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وتضمنت الصور توثيقا لعملية تسليم الأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر، اليوم الخميس، إلى الصليب الأحمر الدولي في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة بعد ان تم إخراجها من ركام منزل مدمر.

ممثلو الصليب الأحمر مع ممثل عن كتائب القسام
ممثل كتائب القسام مع ممثلين عن الصليب الأحمر (كتائب الشهيد عز الدين القسام- تلغرام) (مواقع التواصل)
ممثل كتائب القسام وممثل الصليب الأحمر يوقعان على تسليم وتسلم الأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر
ممثل كتائب القسام وممثل الصليب الأحمر يوقعان على تسليم وتسلم الأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر كتائب القسام- تلغرام) (مواقع التواصل)
عملية تسليم الأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر
عملية تسليم الأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر (كتائب الشهيد عز الدين القسام- تلغرام) (مواقع التواصل)

وجرت عملية تسليم الأسيرة، التي كانت ترتدي الزي العسكري للجيش الإسرائيلي، وشط حضور حشود كبيرة من أهالي قطاع غزة.

عملية تسليم الأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر
عملية تسليم الأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر (كتائب الشهيد عز الدين القسام- تلغرام) (مواقع التواصل)
عملية تسليم الأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر
عملية تسليم الأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر (كتائب الشهيد عز الدين القسام- تلغرام) (مواقع التواصل)

وفي خان يونس، جنوبي القطاع، سلمت المقاومة الفلسطينية الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وغادي موزيس و5 أسرى تايلنديين إلى الصليب الأحمر.

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وجرت عملية تسليم الأسرى من أمام منزل الشهيد يحيي السنوار، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس.

تسليم المقاومة الفلسطينية الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وغادي موزيس
تسليم المقاومة الفلسطينية الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وغادي موزيس (كتائب الشهيد عز الدين القسام- تلغرام) (مواقع التواصل)
تسليم المقاومة الفلسطينية الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وغادي موزيس
تسليم المقاومة الفلسطينية الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وغادي موزيس (كتائب الشهيد عز الدين القسام- تلغرام) (مواقع التواصل)

وأظهرت الصور التي نشرتها كتائب القسام، اليوم الخميس، الحشود الكبيرة التي حضرت عملية التسليم.

كما أظهرت أيضا تواجدا كثيفا لمقاتلي كتائب القسام وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

تسليم الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وغادي موزيس
تسليم الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وغادي موزيس (كتائب الشهيد عز الدين القسام- تلغرام) (مواقع التواصل)
تسليم المقاومة الفلسطينية الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وغادي موزيس (كتائب الشهيد عز الدين القسام- تلغرام)
تسليم المقاومة الفلسطينية الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وغادي موزيس (كتائب الشهيد عز الدين القسام- تلغرام) (مواقع التواصل)
تسليم المقاومة الفلسطينية الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وغادي موزيس (كتائب الشهيد عز الدين القسام- تلغرام)
تسليم المقاومة الفلسطينية الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وغادي موزيس (كتائب الشهيد عز الدين القسام- تلغرام) (مواقع التواصل)
تسليم المقاومة الفلسطينية الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وغادي موزيس (كتائب الشهيد عز الدين القسام- تلغرام)
تسليم المقاومة الفلسطينية الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وغادي موزيس (كتائب الشهيد عز الدين القسام- تلغرام) (مواقع التواصل)

ووفقا للاتفاق أفرجت إسرائيل، اليوم الخميس عن 110 أسير فلسطيني من سجونها. وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن بينهم 32 محكومون بالسجن مدى الحياة و48 صادرة بحقّهم أحكام سجن متفاوتة، إضافة إلى 30 قاصرا.

المصدر : الجزيرة مباشر

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