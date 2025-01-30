القسام تنشر صورا خاصة لعمليتي تسليم الأسرى في جباليا وخان يونس (صور)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، الخميس، صورا لعمليتي تسليم الدفعة الثالثة من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وتضمنت الصور توثيقا لعملية تسليم الأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر، اليوم الخميس، إلى الصليب الأحمر الدولي في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة بعد أن تم إخراجها من ركام منزل مدمر.

وجرت عملية تسليم الأسيرة، التي كانت ترتدي الزي العسكري للجيش الإسرائيلي، وسط حضور حشود كبيرة من أهالي قطاع غزة.

وفي خان يونس، جنوبي القطاع، سلمت المقاومة الفلسطينية الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وغادي موزيس و5 أسرى تايلنديين إلى الصليب الأحمر.

وجرت عملية تسليم الأسرى من أمام منزل الشهيد يحيي السنوار، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس.

وأظهرت الصور التي نشرتها كتائب القسام، اليوم الخميس، الحشود الكبيرة التي حضرت عملية التسليم.

كما أظهرت أيضا حضورًا كثيفًا لمقاتلي كتائب القسام وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

ووفقا للاتفاق أفرجت إسرائيل، اليوم الخميس، عن 110 أسرى فلسطينيين من سجونها، وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن بينهم 32 محكومون بالسجن مدى الحياة و48 صادرة بحقهم أحكام سجن متفاوتة، إضافة إلى 30 قاصرا.