برصاصة في رأسه أمام عائلته.. قوة إسرائيلية تقتل شابا في نابلس وتحتجز جثمانه

استشهد الشاب الفلسطيني قاسم عبود مطيع عكليك (42 عامًا)، اليوم الخميس، جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، قبل أن يتم احتجاز جثمانه.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية ومحلية بأن قوات إسرائيلية خاصة “مستعربون” تسللت إلى شارع ابن رشد في نابلس، وأطلقت الرصاص باتجاه الشاب قاسم العكليك وأصابته في رأسه، وكان الشهيد يسير برفقة عائلته في حي الروضة شرق المدينة.

وقامت قوات الاحتلال باحتجاز جثمان الشهيد، الذي كان قد أمضى 18 عاما في سجون الاحتلال وتحرّر قبل سنوات قليلة، ورزق بطفلين عن طريق النطف المهربة خلال وجوده في الأسر.

كما أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلته هاجر (7 أعوام) بالرصاص الحي في الفخذ، ونقلت على أثرها لمستشفى رفيديا الحكومي.

وتأتي عملية نابلس بالتزامن مع عدوان متصاعد على شمال الضفة الغربية بدأه الجيش الإسرائيلي بمحافظة جنين في 21 يناير/كانون الثاني الجاري، قبل أن يوسعه ابتداء من الاثنين الماضي ليشمل محافظة طولكرم.

وبدأ العدوان الإسرائيلي على جنين في اليوم الثالث من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى مع حركة (حماس)، بعد حرب على غزة التي استمرت أكثر من 15 شهرا.