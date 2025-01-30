بينهم أربيل يهود وغادي موزيس.. المقاومة تسلم أسرى إلى الصليب الأحمر من أمام منزل السنوار (شاهد)

سلمت المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، للصليب الأحمر، الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وغادي موزيس، من أمام منزل الشهيد يحيي السنوار في خان يونس جنوبي القطاع.

والتقطت كاميرا الجزيرة مباشر، لحظة تسليم الأسيرين، حيث قامت فصائل المقاومة بتسليمهما وسط حشود كبيرة من الشعب الفلسطيني في غزة.

واستلم الصليب الأحمر الأسيرين، كما استلم 5 أسرى تايلنديين، في المقابل من المقرر، وفقًا لاتفاق تبادل الأسرى، أن تفرج إسرائيل عن 110 معتقلين فلسطينيين.

وشاركت في عملية التسليم، التي تمثل الدفعة الثالثة من عملية التبادل، فصائل المقاومة المختلفة، من بينها كتائب القسام وسرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين وكتائب المجاهدين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، قد ربط بين السماح بعودة النازحين لشمال قطاع غزة، بالافراج عن الأسيرة أربيل يهود ، وهو ما تم الاتفاق عليه الاثنين الماضي.

وفي وقت سابق الخميس، سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأسيرة آغام بيرغر إلى الصليب الأحمر في مخيم جباليا شمالي القطاع، وأخرجت “وحدة الظل” التابعة للقسام، الأسيرة من بين ركام أحد المنازل المدمرة، قبل تسليمها وإعادتها.

في سياق متصل، بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في وقت مبكر الخميس، مشاهد من إنهاء تسليم اثنين من الأسرى الإسرائيليين تمهيدًا لتبادلهما مع أسرى فلسطينيين.

ومن المقرر، وفقًا لاتفاق تبادل الأسرى، أن تفرج إسرائيل عن 110 معتقلين فلسطينيين اليوم، وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن 32 من بينهم محكومون بالسجن مدى الحياة و48 صادرة بحقّهم أحكام سجن متفاوتة، إضافة إلى 30 قاصرا.