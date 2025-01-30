مقتل “حارق المصحف” سلوان موميكا بالرصاص في السويد

قبل ساعات فقط من صدور حكم في قضيته

قُتل حارق المصحف سلوان موميكا الذي أثار تحركّه عام 2023 مظاهرات غاضبة في الدول الإسلامية، حيث أطلق رجل النار عليه في إحدى ضواحي ستوكهولم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سويدية.

وذكر التلفزيون السويدي نقلًا عن مصادر في الشرطة لم يسمها أن سلوان موميكا (38 عاما) -وهو عراقي الأصل- أُطلق عليه الرصاص في منزل ببلدة بالقرب من ستوكهولم.

وقالت وسائل إعلام سويدية إن موميكا الذي حرق نسخا من المصحف، قُتل بإطلاق نار عليه في شقته بمدينة سودرتاليا السويدية، مساء الأربعاء. وأفادت صحيفة أفتونبلاديت المحلية، اليوم الخميس، أنه أُطلق عليه رصاص في منزله أثناء بثه المباشر على منصة تيك توك.

Koranbrännaren Salwan Momika skjuten till döds | SVT Nyheter https://t.co/fpMBllbYCm — Heli-Maria Wiik (@HeliMariaWiik) January 30, 2025

تأكيد الوفاة

وقُتل اللاجئ العراقي في السويد في وقت متأخر أمس، وأظهرت وثيقة قضائية اليوم الخميس أن مقتله جاء قبل ساعات فقط من صدور حكم في قضيته بعد محاكمة تتعلق بواقعة حرق المصحف.

وكانت الشرطة قد أكدت مقتل رجل بالرصاص مساء الأربعاء، كما أعلنت محكمة في ستوكهولم كان يفترض أن تصدر حكمها اليوم في شكوى رُفعت ضد موميكا لاتهامه بالتحريض على الكراهية، أنها أرجأت قرارها “بسبب تأكيد وفاة” موميكا.

وأوضحت الشرطة في بيان أنه تم استدعاؤها بعد حادث إطلاق نار مساء أمس في مبنى في سودرتاليي كان يقيم فيه “العراقي المسيحي” بضاحية في ستوكهولم.

“كان على مواقع التواصل”

وعند وصول الشرطة إلى المبنى وجدت “رجلا مصابا بالرصاص جرى نقله إلى المستشفى” ثم أعلنت لاحقا مقتله وفتح تحقيق في جريمة قتل. وذكرت وسائل إعلام عدة أن موميكا كان في بث على مواقع التواصل الاجتماعي عند إطلاق النار عليه وأن جريمة قتله قد صُوّرت.

وأحيل موميكا وناشط سويدي دانماركي يميني متطرف يدعى راسموس بالودان -قام بتحركات مماثلة- إلى القضاء في أغسطس/آب، لاتهامهما بـ”التحريض ضد مجموعة عرقية” على خلفية وقفات احتجاجية قاما بها 4 مرات في صيف 2023.

وبحسب بيان الاتهام، فإن المتهميْن “دنّسا المصحف وأطلقا تصريحات مهينة للمسلمين، وكانت إحدى هذه الوقفات خارج مسجد في ستوكهولم”. وعلى أثر سلوك المتهمين، تدهورت العلاقات بين السويد وعدد من الدول الإسلامية والعربية في صيف 2023.

وفي يوليو/تموز من العام نفسه، هاجم متظاهرون عراقيون السفارة السويدية في بغداد مرتين؛ مما أدى في المرة الثانية إلى اندلاع حريق في حرم السفارة.

ونددت الحكومة السويدية “بتدنيس المصحف” مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القانون السويدي يحمي حرية التعبير والتجمع.

إحراق العلم الفلسطيني

يذكر أن موميكا ومواطنه سلوان نجم أحرقا نسخة من المصحف بحماية الشرطة أمام مسجد ستوكهولم في 28 يونيو/تموز 2023، تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى.

ولاحقًا أحرق موميكا ونجم نسخة من المصحف وداسا العلم العراقي عدة مرات أمام سفارة بغداد في ستوكهولم والبرلمان السويدي بحماية الشرطة.

واندلعت احتجاجات بعد أن أحرق موميكا نسخة من المصحف بحماية الشرطة في مالمو السويدية في 3 سبتمبر/أيلول 2023، واعتقلت الشرطة 15 شخصا حاولوا منعه.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نظّم موميكا مظاهرة لدعم إسرائيل وسط ستوكهولم، وأحرق نسخة من المصحف والعلم الفلسطيني.