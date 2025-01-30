حسام بدران من القاهرة: نحن أمام فرصة مميزة لتحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية

“إما أن نأخذ حقوقنا، وإما أن تستمر المقاومة حتى يتحقق ذلك”

أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ورئيس مكتب العلاقات الوطنية، على أن المقاومة الفلسطينية مستمرة حتى تحقق أهدافها، موضّحًا “إما أن نأخذ حقوقنا وإما أن تستمر المقاومة حتى يتحقق ذلك”.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل استقبال الأسرى المحررين بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث أكد أن غزة أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الصمود والتضحية، وقال “نحن أمام فرصة مميزة لتحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية التي تتناسب مع حجم تضحيات شعبنا”.

وأضاف بدران، في كلمة نشرتها حماس عبر تليغرام “نحني رؤوسنا احترامًا لأهل غزة الذين علّموا العالم والأجيال القادمة كيف يكون الدفاع عن النفس والوطن. كل التحية لشيوخها وأطفالها، رجالها ونسائها، شهدائها وجرحاها، وحتى لبيوتها المهدمة وشوارعها المتكسرة”.

“حقوقنا أو استمرار المقاومة”

وأشار إلى أن “طوفان الأقصى” جاء استكمالًا لتاريخ طويل من النضال الفلسطيني منذ عام 1948، مؤكدًا أن المقاومة حق طبيعي وواجب وطني يتوافق مع القوانين الدولية.

وقال بدران إن المعركة الأخيرة كانت نقطة تحوّل مفصلية في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنها حققت أهدافًا مهمة، ومنها إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة الدولية، وإفشال مخططات التهجير التي روجت لها إسرائيل، وفقًا لبدران.

وأردف بدران “شعبنا يقول للعالم إن الراية البيضاء لن تُرفع، وإن إرادة المقاومة لا يمكن أن تتراجع، لقد دفعنا أثمانًا كبيرة، لكننا لن نكسر”.

كما وجه التحية لشهداء غزة الذين بلغ عددهم أكثر من 50 ألف شهيد، مؤكدًا أن “دماءهم أمانة في أعناق الفلسطينيين”.

وختم بدران كلمته بالتأكيد على استمرار المقاومة حتى نيل الحقوق الفلسطينية كاملة، قائلًا “إما أن نأخذ حقوقنا، وإما أن تستمر المقاومة حتى يتحقق ذلك. الشعب الفلسطيني له حق تقرير مصيره، ونحن نؤكد على هذا الحق”.