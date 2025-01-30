حماس تعلق على مشهد تسليم الأسرى من أمام منزل السنوار.. ونتنياهو “مصدوم”

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الاحتشاد الكبير خلال تسليم الأسرى الإسرائيليين، اليوم الخميس، في مدينة خان يونس ومخيم جباليا، وسط الركام، هو رسالة “إصرار وقوة وتحدّ”.

وسلّمت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- اليوم الخميس، المجندة الإسرائيلية آجام بيرغر للجنة الدولية للصليب الأحمر عقب إخراجها من مبنى مدمر نتيجة القصف الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وجرى تسليم الأسيرة الإسرائيلية، وسط حشد جماهيري وانتشار مكثف لأفراد من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية في ساحة الرزان وسط مخيم جباليا.

كما سلمت المقاومة الفلسطينية اليوم، للصليب الأحمر، الأسيرين أربيل يهود وغادي موزيس، و5 أسرى آخرين، أمام منزل الشهيد يحيي السنوار في خان يونس جنوبي القطاع.

“رسالة إصرار وقوة”

وقالت حماس في بيان إن “الاحتشاد الكبير لجماهير شعبنا الفلسطيني في عمليّتَي تسليم الأسرى في مدينة خان يونس ومخيم جباليا، وسط الركام الذي خلّفته الفاشية الصهيونية في المنطقتين، هو رسالة إصرار وقوة، مفادها أن شعبنا باقٍ على أرضه”.

وأكدت أن كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية “أثبتت مجددًا قدرتها العالية على التحكُّم في المشهد عبر عمليات تسليم منظمة أبهرت العالم، وبعد أن مرّغت أنف جيش العدو المجرم في رمال غزة“.

وقالت إن “ما تم اليوم يؤكد وحدة كتائب القسام وسرايا القدس وقوى المقاومة في الميدان وفي إدارة عملية التبادل التي تمت أمام بيت الشهيد القائد أبو إبراهيم”.

تنوع تنفيذ عمليات الإفراج

وأشارت إلى أن “تنوع تنفيذ عمليات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من مختلف مناطق القطاع، في جباليا الصمود، وفي خان يونس ومن أمام بيت القائد الشهيد المشتبك يحيى السنوار، رسالة للعالم بأن شعبنا باقٍ على أرضه، وسيواصل المقاومة، ومُصَمِّم على التحرير والعودة”.

وقالت حماس إن “المناطق التي دمرها الاحتلال وأعدم الحياة فيها تشهد اليوم أحد مشاهد الانتصار لشعبنا ومقاومتنا في تحقيق وإنجاز عمليات التبادل”.

وأضاف البيان “نترقّب اليوم تحرير الدفعة الجديدة من أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال الفاشي، بعد أن أُرغم العدو الصهيوني على الإفراج عنهم في إطار صفقة طوفان الأقصى“.

تجاوز الخطوط الحمراء

في هذا السياق، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم “شعبنا الفلسطيني بصموده الأسطوري، مسنودًا بالمقاومة الباسلة، هو صاحب الإنجاز الذي يرسم معالمه اليوم”.

وأضاف في بيان “أجبرنا الاحتلال على تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها لنفسه بالإفراج عن أصحاب المؤبدات.. ونتعامل بندية كاملة مع الاحتلال في تنفيذ تفاصيل الاتفاق، وأجبرناه على مواصلة مراحل عملية التبادل”.

وعن مكان تسليم الأسرى وسط الركام في مخيم جباليا، قال قاسم “نجري التبادل في مخيم جباليا التي تعرضت لإبادة كاملة، لتقول الجماهير إنها متمسكة بكل ذرة تراب من أرضها ولن تخرج منها”.

وقال إن الالتفاف الجماهيري في عملية التبادل يؤكد فشل كل محاولات الاحتلال لفصل المقاومة عن جماهير الشعب الفلسطيني، وأضاف “سنكون أمام محطات قادمة من عمليات التبادل حتى إتمام تنفيذ الاتفاق”.

نتنياهو يندد بـ”مشاهد صادمة”

في المقابل، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن مشاهد تسليم الأسرى كانت “مشاهد صادمة”، وذلك في تعليقه على تسليم الأسرى الإسرائيليين اليوم الخميس.

وقال نتنياهو “أطالب الوسطاء بضمان عدم تكرار مشاهد مرعبة كهذه والتأكد من سلامة مختطفينا ومن يجرؤ على المساس بهم يقامر بروحه”.

وأضاف “أرى بهلع شديد المشاهد الصادمة خلال إطلاق سراح رهائننا.. هذا دليل إضافي على قسوة حركة حماس التي لا توصف” على حد زعمه.