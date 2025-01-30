“راح نعمرها”.. فلسطيني عائد إلى شمال غزة ينام ليلته الأولى على ركام منزله (فيديو)

“راح نعمرها من جديد ولن نقبل بالعودة للخيام”.. بهذه الكلمات عبر المواطن الغزّي نهاد المدهون، عن فرحته بالعودة إلى منزله في شمال القطاع والبدء في ترميمه، بعد تدميره بقصف الإسرائيلي.

وقال المدهون للجزيرة مباشر، إنه بدأ منذ اللحظات الأولى من عودته إلى شمال غزة، ترميم المنزل لتهيئته للسكن، بالرغم من عدم وجود المياه والكهرباء ومختلف المقومات الأساسية للحياة.

وقال إن عائلته اضطرت إلى النوم في أول ليلة من عودتها على ركام المنزل المدمر، لافتًا إلى أن عملية الترميم بدأت منذ صباح اليوم التالي لوصولهم إلى منزلهم بحي الشيخ رضوان.

وأضاف “نقوم بإزالة الركام وتنظيف البيت من أجل تحسين ظروف الحياة والعيش بشكل مؤقت لحين بدء إعادة الإعمار”.

لن نسمح بالتهجير

وأضاف المدهون “لا مكان آخر لنا وسنعيد تعمير غزة من جديد مهما كلفنا الثمن، ولن نقبل بالعودة للخيام، نزوحنا لوسط وجنوب القطاع كان خطأً لن نكرره، وبالرغم من كل الصعوبات التي نعيشها إلا أننا متمسكون بأرضنا وحياتنا ولن نغادر ولن نسمح بتمرير كل مخططات الهجرة”.

وأشار إلى أنه “رغم عدم توفر المياه واضطرارنا للبحث عنها في أماكن بعيدة للغاية، إلا أننا نواصل السعي من أجل الحياة في منازلنا ونشعر بفرحة كبيرة لعودتنا إلى المناطق التي أُجبرنا على النزوح منها”.

عودة النازحين

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، تمكَّن مئات الآلاف من النازحين من العودة إلى شمال غزة، بعد أن تسبب العدوان الإسرائيلي في تدمير البنية التحتية وجميع المرافق الإنسانية في كل أنحاء قطاع غزة ولا سيما شماله.