سرايا القدس تبث مشاهد إنهاء إجراءات تسليم الأسيرين أربيل يهود وغادي موزيس (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد من إنهاء إجراءات تسليم اثنين من الأسرى الإسرائيليين تمهيدًا لتبادلهما مع أسرى فلسطينيين اليوم الخميس.

وقال الناطق العسكري أبو حمزة، إن سرايا القدس أنهت إجراءات تسليم اثنين من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها وهما أربيل يهود وغادي موزيس.

وأضاف أبو حمزة في بيان مقتضب، أنه “سيطلق سراحهما اليوم ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى”.

وأظهرت المشاهد، ما قالت السرايا إنها “الإجراءات النهاية لعملية التسليم”، وفيها ظهرت أربيل وغادي وهما يتعانقان.

منزل يحيى السنوار

وقررت المقاومة الفلسطينية تسليم يهود وجادي أمام منزل الشهيد يحيى السنوار في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقد سلمت في وقت سابق اليوم، الأسيرة آغام بيرغر من بين المنازل المدمرة في جباليا شمالي القطاع.

ومن المقرر، وفقًا لاتفاق تبادل الأسرى، أن تفرج إسرائيل عن 110 معتقلين فلسطينيين اليوم، وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن 32 منهم محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، و48 صدرت عليهم أحكام سجن متفاوتة، إضافة إلى 30 قاصرا.