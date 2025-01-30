من بين ركام جباليا.. القسام تسلم الأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر إلى الصليب الأحمر (فيديو)

سلّمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر إلى الصليب الأحمر، اليوم الخميس، من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وكشفت المشاهد التي التقطتها كاميرا الجزيرة مباشر، تنظيم المقاومة لساحة واسعة، نصبت فيها منصة عليها طاولة للتوقيع على قرار الإفراج عن الأسرى.

خرجت من بين الركام

وتوزّع مقاتلو المقاومة على جنبات المنازل المدمرة، وفي مشهد يختلف عن عمليات التسليم السابقة، أخرجوا الأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر من داخل أحد المنازل المدمرة، لكنها أيضًا ارتدت الزي العسكري الإسرائيلي وحملت شهادة وحقيبة صغيرة في يدها، ولوّحت للحشود التي حضرت عملية التسليم.

كما أظهرت لقطات متداولة، عائلة الأسيرة في منطقة حولون، وهي تتابع لحظات الإفراج عنها.

وفي الأثناء يتم التجهيز لتسليم الأسيرتين أربيل يهود وجادي موزيس، في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومن المقرر، وفقًا لاتفاق تبادل الأسرى، أن تفرج إسرائيل عن 110 معتقلين فلسطينيين اليوم، وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن 32 من بينهم محكومون بالسجن مدى الحياة و48 صادرة بحقّهم أحكام سجن متفاوتة، إضافة إلى 30 قاصرا.