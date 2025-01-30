من بين ركام جباليا.. القسام تسلم الأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر إلى الصليب الأحمر (فيديو)

سلّمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر إلى الصليب الأحمر، اليوم الخميس، في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وكشفت المشاهد التي التقطتها كاميرا الجزيرة مباشر، تنظيم المقاومة لساحة واسعة، نصبت فيها منصة عليها طاولة للتوقيع على قرار الإفراج عن الأسيرة وتسلُّم الصليب الأحمر لها.

خرجت من بين الركام

وتوزّع مقاتلو “وحدة الظل” التابعة للقسّام على جنبات منزل مدمر، وفي مشهد يختلف عن عمليات التسليم السابقة، أخرجوا الأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر من بين ركام المنزل، وهي ترتدي الزي العسكري الإسرائيلي، وتحمل شهادة وحقيبة صغيرة في يدها. وبعد وصولها إلى المنصّة لوّحت للحشود التي حضرت عملية التسليم.

كما أظهرت لقطات متداولة، عائلة الأسيرة في منطقة حولون، وهي تتابع لحظات الإفراج عنها.

وفي هذه الأثناء يتم التجهيز لتسليم الأسيرين أربيل يهود وجادي موزيس، في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومن المقرر، وفقًا لاتفاق تبادل الأسرى، أن تفرج إسرائيل عن 110 معتقلين فلسطينيين اليوم، وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن 32 منهم محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، و48 صدرت عليهم أحكام سجن متفاوتة، إضافة إلى 30 قاصرا.