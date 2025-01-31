أبو عبيدة يعلن أسماء الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة الرابعة

كشف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن أسماء الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المقرر الإفراج عنهم غدًا السبت.

وقال أبو عبيدة، في بيان مقتضب، عبر “تلغرام”، إنه في إطار “صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: عوفر كالدرون، كيث شمونسل سيغال، ياردن بيباس”.

وعقب إعلان أبو عبيدة، نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية صور الأسرى الثلاثة الذين سيتم تسليمهم غدًا من غزة، إلى الصليب الأحمر.

ירדן ביבס, עופר קלדרון וקית' סיגל ישוחררו מחר משבי חמאס | כל הפרטים >>> https://t.co/j9Oo78Ap21@gilicohen10 pic.twitter.com/ydVUDw1vmg — כאן חדשות (@kann_news) January 31, 2025

الدفعة الرابعة

وسيتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المبرم مع إسرائيل عبر وسطاء، وفي المقابل ستفرج إسرائيل عن عشرات الأسرى الفلسطينيين.

وقال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، في بيان اليوم، إنه “بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الصهاينة، سيتم الإفراج غدًا السبت عن 9 من أسرى المؤبدات و81 أسيرًا من ذوي المحكوميات العالية، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة طوفان الأحرار”.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار 6 أسابيع، يتم خلالها الإفراج عن 33 من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مقابل نحو 1900 فلسطيني تحتجزهم إسرائيل.