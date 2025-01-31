سياسة|قطاع غزة

أبو عبيدة يعلن أسماء الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة الرابعة

أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام (الجزيرة)
أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام (الجزيرة مباشر)
31/1/2025-|آخر تحديث: 31/1/202502:04 PM (توقيت مكة)

كشف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن أسماء الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المقرر الإفراج عنهم غدًا السبت.

وقال أبو عبيدة، في بيان مقتضب، عبر “تلغرام”، إنه في إطار “صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: عوفر كالدرون، كيث شمونسل سيغال، ياردن بيباس”.

وعقب إعلان أبو عبيدة، نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية صور الأسرى الثلاثة الذين سيتم تسليمهم غدًا من غزة، إلى الصليب الأحمر.

الدفعة الرابعة

وسيتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المبرم مع إسرائيل عبر وسطاء، وفي المقابل ستفرج إسرائيل عن عشرات الأسرى الفلسطينيين.

وقال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، في بيان اليوم، إنه “بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الصهاينة، سيتم الإفراج غدًا السبت عن 9 من أسرى المؤبدات و81 أسيرًا من ذوي المحكوميات العالية، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة طوفان الأحرار”.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار 6 أسابيع، يتم خلالها الإفراج عن 33 من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مقابل نحو 1900 فلسطيني تحتجزهم إسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر

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